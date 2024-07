Veículos elétricos demandam logística de alta performance

demanda do mercado nacional pelos veículos elétricos e eletrificados e o aumento das alíquotas de impostos para importações, anunciado pelo governo a partir de julho de 2024, as principais fabricantes chinesas como a Neta, BYD e GWM já se preparam para fabricar no Brasil, com início ainda para este ano. O crescimento dessa indústria deverá ser proporcional ao crescimento da cadeia de suprimentos e do setor logístico para garantir que a produção dos veículos elétricos e eletrificados acompanhe o ritmo da demanda. Com a crescente do mercado nacional pelos veículos elétricos e eletrificados e o aumento das alíquotas de para importações, anunciado pelo governo a partir de julho de 2024, as principais fabricantes chinesas como a Neta, BYD e GWM já se preparam para fabricar no Brasil, com início ainda para este ano. O crescimento dessa indústria deverá ser proporcional ao crescimento da cadeia de suprimentos e do setor logístico para garantir que a produção dos veículos elétricos e eletrificados acompanhe o ritmo da demanda.



ABVE ) mostram que o mercado da eletromobilidade veio para ficar e só tende a crescer no Brasil. O primeiro semestre de 2024 registrou um total de 79.304 veículos leves eletrificados vendidos, um aumento de 146% sobre os 32.239 do primeiro semestre de 2023. Os dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (



No total, o país chegou à marca de 300 mil veículos eletrificados leves em circulação. Os eletrificados incluem todas as tecnologias: os BEV (Battery Electric Vehicles, na sigla em inglês) que são 100% elétricos, os PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) híbridos elétricos plug-in, os HEV (Hybrid Electric Vehicles) flex e a gasolina (não plug-in) e os micro-híbridos MHEV, com baixo grau de eletrificação.



Prestex , apesar de os veículos elétricos terem menos componentes na cadeia produtiva, quando comparados aos veículos tradicionais, as especificidades do segmento exigem uma logística integrada, tecnológica e de alta performance. “A bateria do veículo elétrico, por exemplo, além de ser o componente de maior valor, está incluída na categoria de carga perigosa, pois é feita em íon de lítio, altamente inflamável. Seu transporte e manuseio necessitam de operadores com licenças específicas e cuidados essenciais”, explica o especialista. O excelente momento da eletromobilidade no Brasil, traz também desafios para a logística deste setor. Na avaliação do especialista em logística emergencial e de alta performance, Marcelo Zeferino, CCO da , apesar de os veículos elétricos terem menos componentes na cadeia produtiva, quando comparados aos veículos tradicionais, as especificidades do segmento exigem uma logística integrada, tecnológica e de alta performance. “A bateria do veículo elétrico, por exemplo, além de ser o componente de maior valor, está incluída na categoria de carga perigosa, pois é feita em íon de lítio, altamente inflamável. Seu transporte e manuseio necessitam de operadores com licenças específicas e cuidados essenciais”, explica o especialista.



Marcelo Zeferino lembra ainda que a logística de alta performance é crucial para o início da produção dos veículos eletrificados no Brasil, abrangendo desde a cadeia de suprimentos, aquisição de insumos, interação entre fornecedores e clientes, armazenamento e controle de estoque, transporte, segurança na armazenagem, distribuição e comercialização.



As empresas de logística vêm investindo em novas tecnologias para integrar as estratégias de rastreabilidade e visibilidade, reduzindo riscos e aumentando a eficiência operacional do setor. “A indústria automobilística precisa maximizar o gerenciamento de riscos, uma vez que qualquer falha pode ser fatal para o negócio devido à complexidade de sua cadeia de produção”, ressalta o especialista em logística, Marcelo Zeferino



RASTREABILIDADE - Alguns operadores logísticos já trabalham com softwares de roteirização, gerenciando de forma preditiva a rota de um caminhão ou aeronave no transporte de componentes para as indústrias. Essas informações são transmitidas em tempo real para a planta da fábrica, evitando a parada de produção e possibilitando a tomada de decisões mais assertivas. “A rastreamento de cargas também utilizado pela indústria automobilística”, comenta o especialista Marcelo Zeferino. - Alguns operadores logísticos já trabalham com softwares de roteirização, gerenciando de forma preditiva a rota de um caminhão ou aeronave no transporte de componentes para as indústrias. Essas informações são transmitidas em tempo real para a planta da fábrica, evitando a parada de produção e possibilitando a tomada de decisões mais assertivas. “A Prestex , empresa que trabalha com logística emergencial B2B, por exemplo, foi uma das pioneiras no país a ter um APP de de cargas também utilizado pela indústria automobilística”, comenta o especialista Marcelo Zeferino.



O sistema, iniciado em 2009, permite que o cliente visualize 24h por dia todas as etapas de sua carga via APP, computador ou tablet. O processo é realizado com ferramentas de tecnologia avançada e RFID que informam em tempo real a localização da carga, alertas de movimentação, alteração de temperatura (no caso das baterias), controle de velocidade, alerta de desvio de rota, indicadores de falhas e previsão precisa de entrega.

