SISQUAL® WFM confirma presença no SBF 2024, em MT

A SISQUAL® WFM, empresa de gerenciamento da força de trabalho, confirmou a sua participação no SBF (Saúde Business Fórum) 2024, que será realizado entre os dias 1 e 4 de agosto, na Chapada dos Guimarães (MT). O encontro, que se configura como um fórum de presidentes e CEOs do setor da saúde, deve reunir as lideranças dos principais hospitais, operadoras e laboratórios do país.

O SBF 2024 acontece no recém-inaugurado Resort Malai Manso, localizado no Lago do Manso. Mais uma vez, a participação no fórum será restrita a convidados em cargos de liderança no setor da saúde. ?Ao longo de quatro dias, os participantes terão a oportunidade de realizar networking, estreitar relacionamentos e gerar ??oportunidades de negócios.?

Este ano, o SBF tem uma agenda personalizada, com uma programação que está dividida em conteúdo, negócios e relacionamento. Segundo a organização, os convidados poderão personalizar a própria agenda, de acordo com o respectivo interesse em mesas de discussão, reuniões de negócios e arena de conteúdo.

Segundo José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, as expectativas da empresa para a SBF 2024 são as melhores: “O SBF e, sobretudo, seu formato, faz todo o sentido para um produto (de nicho de mercado) como a SISQUAL® WFM”, afirma. “Os clientes comparecem nas reuniões marcadas e participam de forma comprometida, não indo apenas para ‘cumprir calendário’”, diz.

Fernandes destaca que, na maioria dos casos, os maiores atores da saúde no Brasil já conhecem ou, no mínimo, já ouviram falar da empresa. “O problema da automatização e da geração em automático das escalas, seja para enfermagem como para médicos, é um tema recorrente e que continua sem solução.”

O vice-presidente da SISQUAL® WFM explica que muitas empresas do setor de saúde ainda têm problemas com o gerenciamento da força de trabalho, utilizando ferramentas antigas. “Um tempo excessivo é gasto por profissionais (que deveriam ser de saúde) com um trabalho que, afinal, é administrativo, e feito à mão. Assim, eventos como o SBF são uma alternativa para demonstrarmos aos interlocutores como a implementação de uma ferramenta de gerenciamento pode ajudar a resolver esse dilema”, afirma.

Fernandes acredita que, “para as próximas edições do evento, seria interessante conjugar as reuniões com uma ou duas palestras por dia de palestrantes especialistas nos temas mais fracturantes para a saúde”, propõe “Algo leve, mas com substrato e, porventura, efetuado por convidados de outras geografias”, completa.

