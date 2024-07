Textron Aviation Inc., uma empresa Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje na Royal International Air Tattoo (RIAT) que a empresa irá expandir sua relação com parceiro de canal de longa data, a Gama Aviation. Recentemente designada como Representante de Vendas Autorizado (ASR) para aeronaves de missões especiais da Textron Aviation no Reino Unido e Irlanda, a Gama Aviation pretende apresentar agora variantes de missões especiais de todo o portfólio das aeronaves Cessna e Beechcraft.

“Com uma base crescente e estabelecida de nossas aeronaves de missões especiais no Reino Unido e na Irlanda, a Textron Aviation investe continuamente para oferecer a melhor experiência de aviação aos clientes”, disse Bob Gibbs, vice-presidente, Vendas de Missões Especiais, Textron Aviation. “A Gama Aviation possui um histórico comprovado quando se trata de oferecer manutenção de qualidade e atendimento técnico excelente em aeronaves Cessna e Beechcraft, e esta autorização mais recente proporciona um nível de conveniência ainda maior aos clientes novos e antigos.”

Esta autorização permite que os clientes interajam com a Gama Aviation em todas as suas necessidades, desde o desenvolvimento de seus requisitos até soluções prontas para uso de aeronaves escolhidas para missões, com suporte total no país.

“Estamos entusiasmados em ampliar o nosso relacionamento com a Textron Aviation como representante de vendas autorizado para aeronaves de missões especiais”, disse Mark Smith, diretor-geral, Missões Especiais, Gama Aviation. “Como projeto, representação, responsável e operador de longo prazo das plataformas da Textron Aviation para missões de ambulância aérea e inteligência, vigilância e reconhecimento, nos sentimos idealmente posicionados para assessorar os usuários finais e operadoras sobre a arte do possível em sua configuração de missões especiais. Trabalhar com a Textron Aviation desta forma fortalecerá o apoio total que podemos oferecer coletivamente no Reino Unido e na Irlanda.”

Possibilidades infinitas de missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais buscam por soluções aerotransportadas para missões essenciais, eles procuram a Textron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem um alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios únicos das operações de missões especiais. Com qualidade incomparável, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para serviços de ambulâncias aéreas; inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR); transporte utilitário; levantamento aéreo; inspeção de voo; treinamento e uma série de outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc. capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Sobre a Textron

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas marcas poderosas, como a Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat e Textron Systems. Para mais informações, acesse:www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

