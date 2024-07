Nethone passa por unificação de marca com Mangopay

A Nethone – empresa de prevenção de fraudes digitais financeiras que atende clientes como Azul, Grupo Boticário e BlaBlaCar – anunciou que agora será conhecida como Mangopay no Brasil. A mudança unificará as duas marcas depois que a Nethone foi adquirida pela Mangopay – fornecedora de infraestrutura de pagamento modular e flexível – no ano passado.

A Mangopay, fundada na França em 2013, adquiriu a Nethone, especialista polaca em cibersegurança, para reforçar a sua oferta de prevenção de fraudes, e agora alinha as marcas das empresas.

O movimento, que objetiva a consolidação da empresa como fintech de prevenção de fraudes B2B on-line e serviços de gestão de riscos de usuários, propõe a criação de um hub de produtos e serviços das duas marcas para gerar um ambiente on-line mais seguro e aumentar as taxas de conversão, para que novos clientes beneficiem-se de recursos avançados para detectar e combater atividades fraudulentas complexas.

Lançado em maio deste ano, o mais recente produto do grupo, Mangopay Fraud Prevention, já inclui a tecnologia proprietária da Nethone, "Know Your Users - KYU™", que se baseia em aprendizado de máquina e permite que empresas on-line tomem decisões automaticamente com base na análise de mais mais de 5.500 características de impressões digitais e biometria comportamental dos usuários.

Thiago Bertacchini, Executivo Sênior de Vendas da Mangopay, reforça: “A missão da Mangopay é revolucionar a forma como as empresas combatem a fraude e gerenciam o risco do usuário. Nossa solução de prevenção de fraudes baseada em IA rastreia cada usuário em tempo real, impedindo riscos e garantindo uma perfeita experiência aos clientes. Continuaremos a desenvolver a tecnologia e expertise da Nethone, investindo na inovação de produtos para fornecer as melhores soluções.

“A Nethone vem protegendo com sucesso as plataformas e seus usuários no Brasil há algum tempo. Com nossa marca fortalecida e unificada e a experiência compartilhada de ambas as empresas, estamos extremamente bem posicionados para oferecer inovação premiada, IA impactante e o melhor serviço da categoria aos nossos clientes”, finaliza o executivo.

Para marcar o anúncio, a Mangopay será patrocinadora do evento Fórum E-commerce Brasil 2024. A 15ª Edição acontece de 30 de julho a 1º de agosto, no Distrito do Anhembi, em São Paulo, e tem como tema central o ser humano como protagonista da tecnologia. Esta será a primeira participação da Mangopay num evento nacional após a unificação das marcas.



Sobre a Mangopay:

Criada em 2013, a Mangopay capacita a economia da plataforma com sua infraestrutura modular de pagamento. Construída em torno de sua solução de carteira eletrônica programável, a infraestrutura ponta a ponta da Mangopay cobre as necessidades de pagamento da plataforma, desde pagamento e pagamento até prevenção abrangente de fraudes e câmbio, para muitos modelos de negócios e fluxos de trabalho. A empresa tem 235 milhões de utilizadores finais dos seus serviços e processou mais de 100 mil milhões de euros em transações desde a sua criação. Em março de 2023, a Mangopay foi nomeada “Melhor Provedora de Plataforma e Mercado” no Merchant Payments Ecosystem (MPE) Awards por seus melhores serviços de pagamento e sua solução de Prevenção de Fraude ganhou o Fintech Breakthrough Award em março de 2024.



Website: https://mangopay.com/