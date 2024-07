Além das pílulas: como a vitamina B12 melhora a pele

A vitamina B12, também chamada de cobalamina, ajuda na saúde e no bem-estar. Reconhecida por combater a anemia e reduzir a fadiga crônica, essa vitamina também desempenha um papel importante na otimização das funções neurológicas, contribuindo para a melhora da memória e das capacidades cognitivas.

De acordo com a American Journal of Clinical Dermatology (AJCD), a vitamina B12 oferece inúmeros benefícios para a pele, incluindo a produção de colágeno, que é essencial para a elasticidade e firmeza. Suas propriedades anti-inflamatórias ajudam a reduzir inflamações e irritações, ao mesmo tempo que mantêm a hidratação da pele. Importante na estética regenerativa, a vitamina B12 clareia manchas escuras, uniformiza o tom da pele e protege contra o envelhecimento precoce ao combater os radicais livres.

Segundo o Dr. Rodney Amorety, biomédico e CEO do grupo Smart GR, "A linha B12 Skincare é uma tecnologia exclusiva Smart GR e Save The Skin. Ela foi desenvolvida para uma rotina inteligente de cuidados, seja no consultório ou em casa. Ampliamos o uso da Vitamina B12 além da suplementação alimentar para solucionar necessidades comuns de peles brasileiras."

Projetada para todos os tipos de pele, a tecnologia B12 Skincare estimula a produção de colágeno, promove a regeneração celular e visa reduzir os sinais de inflamação e manchas. Sua fórmula proporciona uma reparação intensa, proteção contra o envelhecimento precoce e pode ser utilizada tanto de dia como de noite.

De acordo com a médica Drª Fernanda Pinto Caldeira, “A pele dos meus pacientes está mais radiante e saudável. Consigo perceber uma uniformização do tom e redução de rugas e linhas de expressão com a utilização contínua da linha de produtos com a tecnologia B12 Skincare.”

Os resultados vistos pela Drª Caldeira, estão alinhados com os estudos clínicos conduzidos pelas empresas Smart GR e Save the Skin, onde a tecnologia B12 Skincare mostrou os seguintes resultados:

Uniformização do tom da pele: 91% dos participantes notaram uma melhoria no aspecto geral da pele.

91% dos participantes notaram uma melhoria no aspecto geral da pele. Redução dos poros dilatados: 85% relataram diminuição dos poros.

85% relataram diminuição dos poros. Aumento da luminosidade e firmeza: 82% perceberam uma pele mais luminosa e firme já no primeiro uso.

82% perceberam uma pele mais luminosa e firme já no primeiro uso. Diminuição de linhas e rugas: 76% observaram redução de linhas e rugas.

Esses estudos foram realizados com um grupo diversificado de pessoas, abrangendo diferentes tipos de pele e idades, utilizando uma combinação de avaliações clínicas e auto-relatos dos participantes. Mais detalhes sobre a metodologia dos estudos podem ser encontrados aqui.

A linha B12 Skincare é baseada em cinco pilares fundamentais:



Higiene: Nas opções Gel e Espuma de Limpeza;

Tratamento: Sérum Nutritivo e Sérum Uniformizador;

Recuperação intensa: Intensivão B12 Skincare, um creme facial de ultra reparação;

Proteção: Fluido multifuncional com FPS 50; e

Suplemento alimentar: um booster in-out de Vitamina B12.



Todos esses e muitos outros produtos para dermatologia e skincare podem ser encontrados em lojas especializadas, sites das principais drogarias brasileiras ou direto nos sites das empresas Smart GR e Save the Skin.

Sobre a Smart GR: Especialista na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de equipamentos para dermatologia e cosméticos profissionais. A Smart GR tornou-se referência em tecnologias de microagulhamento no mercado de estética profissional no Brasil. Além disso, a empresa é reconhecida por seus cosméticos dermatológicos.

Sobre a Save the Skin: A Save the Skin, laboratório dermatológico, é a marca de varejo do grupo Smart GR, focada em realçar a diversidade. A marca oferece um conceito inovador de protocolos de skincare simplificado e acessível. Seu objetivo é promover a inclusão e celebrar a diversidade em todos os aspectos da beleza.

Website: https://www.smartgr.com.br/