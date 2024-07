Prioridades para Lideranças e RH no Mundo do Trabalho

A rápida transformação digital, aliada às mudanças no comportamento e nos objetivos dos profissionais, pode impor novas demandas às empresas na atração e na gestão de suas equipes para os próximos meses. Para deixar o cenário ainda mais desafiador, o mundo passa por uma grande escassez de talentos: 75% dos empregadores do mundo e 80% do Brasil relatam dificuldades para encontrar candidatos com as habilidades de que precisam, segundo a Pesquisa de Escassez de Talentos de 2024, do ManpowerGroup.

O obstáculo, no entanto, também cria oportunidades; e como “adaptação” é a palavra da vez, as companhias estão encontrando novas fontes de talentos, se abrindo a candidatos com diferentes experiências e buscando suporte na tecnologia, como sugere o relatório huManpower, também do grupo.

“A atração e retenção de talentos deve ser uma prioridade para as lideranças. Para se destacar da concorrência, é preciso ampliar a busca por profissionais que atendam às necessidades da organização. Oferecer um suporte cuidadoso ao time, com feedbacks frequentes e investimentos em inovação, capacitação e desenvolvimento, também faz a diferença. Além disso, as empresas devem valorizar mais as soft skills, habilidades essenciais para o bom desempenho do negócio”, explica Ana Guimarães, Diretora de Operações no ManpowerGroup Brasil.

Considerando esse cenário, o ManpowerGroup realizou um estudo sobre as mudanças no mundo do trabalho que ajudará as lideranças e os profissionais de RH a conduzirem essa transformação, criando ambientes onde a força das pessoas é o que move os negócios.

Inteligência Artificial e Realidade Virtual

O relatório concluiu que 58% dos empregadores em todo o mundo estão otimistas que novas tecnologias, como Inteligência Artificial e Realidade Virtual, não irão eliminar empregos e sim, criá-los. Mas é preciso se preparar.

Soft Skills importam

Os empregadores que estão apresentando dificuldade em encontrar colaboradores com conhecimento técnico adequado já entenderam a importância de buscar habilidades comportamentais nesses profissionais. Os atributos mais importantes a serem considerados durante o processo de contratação em todos os setores são: Comunicação, Colaboração e trabalho em equipe (39%), Responsabilidade e confiabilidade (33%) e Raciocínio e resolução de problemas (29%).

Transformando desafios em oportunidades

Em vez de encarar a escassez somente como um grande obstáculo, muitos empregadores já estão buscando alternativas para resolver o problema. No último ano, as empresas se mostraram dispostas a considerar profissionais mais maduros (34%), candidatos com lacunas na carreira (27%) ou desempregados há bastante tempo (26%).

Unindo habilidades

Quando perguntados sobre as soft skills mais importantes para os talentos da Geração Z (de 11 a 26 anos), os empregadores disseram: Aprendizagem ativa e curiosidade (31%), Colaboração e trabalho em equipe (26%) e Criatividade e originalidade (25%). Para os Millennials (27 a 42 anos), Colaboração e trabalho em equipe (26%), Responsabilidade e confiabilidade (25%) e Raciocínio e resolução de problemas (23%) foram as três competências mais citadas.

Já para os candidatos da Geração X (43 a 58 anos), Ensino e mentoria (29%), Liderança e gestão (27%) e Colaboração e trabalho em equipe (24%) são as soft skills mais importantes. Enquanto Ensino e mentoria (28%), Liderança e influência social (23%) e Responsabilidade e confiabilidade (21%) estão no topo da lista dos Baby Boomers (de 59 a 77 anos).

Desenvolvimento em alta

Mesmo que muitas empresas estejam voltando ao presencial, apenas 19% dos empregadores acreditam que a colaboração presencial seja um dos principais fatores de produtividade. Para eles, Desenvolvimento profissional (40%), Metas e objetivos claros (37%) e Cultura de trabalho positiva (36%) são considerados mais importantes.

Para uma empresa realmente verde, comece pelas pessoas

Mudanças climáticas, alta demanda por produtos sustentáveis e os incentivos governamentais estão acelerando a transição verde. Nunca se falou tanto em ESG (Environmental, Social and Governance) como agora. Não à toa, 70% dos empregadores já planejam ativamente recrutar para empregos verdes.

De olho nos Gamers

57% dos empregadores em todo o mundo relatam que considerariam a experiência com jogos eletrônicos ao contratar. Estudos apontam que soft skills como Criatividade, Pensamento crítico, Raciocínio lógico e Resiliência também são desenvolvidas por meio de e-sports e videogames.

Website: https://blog.manpowergroup.com.br/relatorio-humanpower