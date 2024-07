Learn busca revitalizar área no Centro de Campo Grande

A empresa Learn Empreendimentos e Participações S.A apresenta o projeto Maranatha Suítes, na Rua Dom Aquino, no coração de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A construção do empreendimento, em uma área marginalizada, promoveu a geração de mais de 100 empregos diretos e indiretos. Através da iniciativa, a empresa deseja auxiliar na recuperação econômica da área.

Localizada no centro antigo da cidade, a região que abrigava a antiga "cracolândia" viu-se em um declínio progressivo ao longo dos anos. Há três anos, a Learn Empreendimentos e Participações S.A adquiriu um prédio abandonado em ruínas com o objetivo de revitalizar a região.

O resultado do investimento é o Maranatha Suítes, um complexo composto por 18 apartamentos de 1 e 2 quartos, além de 2 salões comerciais, sendo um deles de esquina. Os apartamentos, totalmente mobiliados para hospedagem, oferecem cozinhas completas, proporcionando uma experiência de estadia com maior praticidade para os hóspedes.

“O Maranatha Suítes é totalmente automatizado, com reservas feitas exclusivamente pela internet e seu funcionamento é atrelado à eficiência energética e à sustentabilidade. Este compromisso não apenas reflete a preocupação da Learn com o meio ambiente, mas também promove uma autonomia energética essencial para o futuro urbano sustentável”, afirma Alessandra Rocha, CEO da companhia.

Impacto social, sustentável e econômico para a região

Ainda de acordo com a CEO da empresa, a partir do desenvolvimento do projeto, pessoas em situação de rua e ex-usuários de drogas, por exemplo, conseguiram oportunidade de emprego durante as obras, tendo assim uma nova chance de recomeçar sua vida profissional.

A Learn empreendeu ações como a construção de novas calçadas em toda a quadra do hotel, em ambos os lados do passeio público. Reconstruiu os muros da vizinhança, fez doação de portões, reurbanizou mais três terrenos no local, que servirão também como estacionamentos para as lojas da esquina e para o empreendimento, além da instalação de vigilância privada.

“O Maranatha Suítes mostra a capacidade do setor privado de catalisar mudanças positivas, demonstrando que projetos bem planejados podem trazer benefícios para a comunidade. Este exemplo ressalta a importância de iniciativas comprometidas com o desenvolvimento sustentável e social”, explica a CEO Alessandra Rocha.