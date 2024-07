Etapas da leitura aumentam velocidade de leitura e compreensão

A leitura é uma habilidade essencial que impacta diretamente o desenvolvimento intelectual e profissional, segundo especialistas. E, de acordo com um estudo da Universidade de Murcia, a leitura muito lenta, em velocidades inferiores a 100 palavras por minuto, pode ter efeitos negativos sobre a compreensão, portanto, entender as etapas da leitura pode melhorar a eficiência no processamento de informações e aumentar a velocidade de leitura.

As etapas do processo de leitura

A leitura é um processo complexo que envolve várias etapas interligadas. Cada fase desempenha um papel essencial na compreensão e na retenção das informações. Entender essas etapas pode ajudar a otimizar a leitura e a melhorar o desempenho em diversas atividades que exigem essa habilidade.

Fixação e sacadas

O processo de leitura começa com a fixação, que ocorre quando os olhos se fixam em uma ou várias palavras de um texto. Esta etapa é rápida, durando cerca de 0,25 segundo. Em seguida, os olhos se movem para a próxima palavra ou conjunto de palavras, em um movimento chamado sacada, que dura aproximadamente 0,1 segundo. Essas duas fases são repetidas continuamente enquanto se lê. A fixação e as sacadas são fundamentais para a leitura, pois permitem que os olhos capturem e processem a informação. Treinar os olhos para fazer saltos maiores pode aumentar a velocidade de leitura, reduzindo o tempo gasto em cada fixação.

Decodificação

Após a fixação e a sacada, ocorre a decodificação, onde o cérebro traduz o significado das palavras. Esta etapa envolve a identificação de palavras individuais e a compreensão de seu significado no contexto da frase. A decodificação é fundamental para a compreensão do texto, pois permite que o leitor construa o significado a partir das palavras lidas. O desenvolvimento de um vocabulário amplo e a prática constante de leitura podem melhorar a eficiência na decodificação, facilitando a compreensão de textos mais complexos e aumentando a velocidade de leitura.

Integração

A integração é a fase em que o cérebro conecta as palavras e frases para formar uma compreensão coesa do texto. Isso envolve a utilização de conhecimentos prévios e a elaboração de inferências para preencher lacunas de informações. A integração é essencial para a compreensão global do texto e para a retenção de informações a longo prazo. “Técnicas como a leitura ativa, que envolve a formulação de perguntas e a anotação de pontos importantes durante a leitura, podem ajudar a melhorar a integração das informações.” afirma Renato Alves, especialista em memorização e leitura dinâmica.

Técnicas para melhorar a leitura

Existem várias técnicas que podem ser aplicadas para aumentar a velocidade da leitura, melhorar a compreensão e a retenção de informações. Duas das técnicas mais conhecidas são o skimming e o scanning, que permitem a leitura rápida e eficaz de grandes volumes de texto.

O skimming é uma técnica de leitura que envolve passar os olhos rapidamente sobre o texto para obter uma visão geral do conteúdo. De acordo com o British Council, esta técnica é útil para identificar os pontos principais de um texto sem ler cada palavra. Segundo Renato Alves, o skimming é especialmente eficaz em textos longos e complexos, onde é importante ter uma visão geral antes de se aprofundar nos detalhes. Para aplicar o skimming, concentre-se em elementos como títulos, subtítulos, palavras em negrito e tópicos principais. Isso ajuda a identificar rapidamente as ideias principais e a estrutura do texto.

O scanning é uma técnica de leitura que envolve varrer o texto em busca de informações específicas, como nomes, datas, números e palavras-chave. Segundo o British Council, esta técnica é útil quando se precisa encontrar rapidamente informações específicas sem ler todo o texto. Para usar o scanning, percorra o texto com os olhos em busca das informações desejadas, utilizando sinais visuais como formatação e pontuação para localizar os pontos mais relevantes.

Leitura dinâmica

De acordo com um estudo da Universidade de Ghent, uma pessoa adulta lê em média 238 palavras por minuto. A leitura dinâmica é uma abordagem que combina técnicas como o skimming e o scanning para aumentar a velocidade de leitura sem comprometer a compreensão. Esta técnica é benéfica especialmente para estudantes e profissionais que lidam com grandes volumes de informações.

A leitura dinâmica permite adquirir informações rapidamente, economizando tempo. “Isso é particularmente útil para estudantes que precisam ler vários capítulos de um livro para se preparar para uma prova ou profissionais que precisam se atualizar rapidamente sobre um tema específico.” afirma Alves.

Ao aplicar técnicas de leitura dinâmica, é possível aumentar o vocabulário, pois o leitor é exposto a uma abundância de novas palavras e conceitos, incorporando-os ao vocabulário.

A leitura dinâmica também pode melhorar a capacidade de memorização, pois enfatiza a compreensão global do texto. “Isso ajuda a associar informações entre si, facilitando a retenção de informações importantes.” diz Alves.

Treinar a leitura dinâmica envolve a prática de várias técnicas para melhorar o desempenho e aumentar a velocidade de leitura. Abaixo estão algumas dicas para treinar a leitura dinâmica.

Não pronunciar as palavras

A subvocalização, ou a prática de "ouvir" mentalmente as palavras enquanto se lê, pode diminuir a velocidade da leitura. Treinar o cérebro a reconhecer palavras sem a necessidade de "ouvi-las" internamente pode aumentar a velocidade de leitura.

Treinar os olhos

Ler de modo dinâmico envolve a movimentação rápida dos olhos ao longo do texto. Treinar os olhos para fazer saltos maiores e focar em blocos de palavras em vez de palavras individuais pode aumentar a eficiência da leitura.

Praticar em ambientes silenciosos

Ler em um ambiente silencioso é fundamental para aplicar técnicas de leitura dinâmica, pois ruídos externos podem atrapalhar a concentração. Escolher um local tranquilo para a leitura pode melhorar a compreensão e a retenção de informações.

