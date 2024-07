Manutenção e reparo de automóveis pode evitar acidentes

Entre janeiro e abril de 2024, o Distrito Federal registrou 57 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito, que resultaram na morte de 57 cidadãos, conforme dados do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-DF) compartilhados pelo Correio Braziliense. No primeiro quadrimestre de 2023, foram registrados 63 acidentes, com 69 vítimas fatais.

Em entrevista concedida ao jornal, o diretor de Policiamento e Fiscalização do Detran-DF, Clever de Farias Silva, afirmou que, entre as ações para zerar o número de vítimas, o órgão vem reforçando as operações, além de investir no mapeamento de pontos de maior consumo de bebida e direção, aliada às ações educativas, feitas em escolas, bares, terminais de ônibus e faixas de pedestres.

Thais Cristina Alves Fernandes, administradora e proprietária da Oficina Podium - Centro de Reparação Automotiva, destaca que, além de investir em ações educativas e fiscalizações a fim de impedir que os motoristas dirijam alcoolizados, outro elemento desempenha um papel importante na segurança nas estradas e na prevenção de acidentes: a reparação correta de veículos.

“Um veículo que passa por uma manutenção adequada, periódica e reparos de alta qualidade apresenta um desempenho melhor e é mais seguro para o motorista e os passageiros”, afirma.

Recentemente, o Detran-SP alertou para a importância de manter a mecânica e os itens de segurança dos veículos em dia. O órgão também ressaltou que a manutenção preventiva pode possibilitar economia, além de evitar imprevistos e sinistros.

Já um estudo conduzido pelo Instituto Scaringella Trânsito, compartilhado pelo Estadão, revelou que a má conservação dos veículos resulta em 30% dos acidentes nas estradas. A pesquisa demonstrou que as principais falhas estão relacionadas à manutenção dos pneus, freios, amortecedores, níveis de óleo e de água.

Manutenção preventiva exige atenção

Segundo Fernandes, os motoristas devem prestar atenção às partes do carro que são mais importantes a serem preservadas ou devidamente reparadas para a garantia da segurança do condutor.

Ela explica que componentes essenciais como freios, direção, suspensão e pneus precisam estar em perfeitas condições para garantir o controle do veículo e a capacidade de resposta em situações de emergência.

“Além disso, sistemas de segurança como airbags, cintos de segurança e controle de estabilidade eletrônica devem estar funcionando corretamente. Reparos regulares e de qualidade evitam falhas mecânicas inesperadas”, ressalta.

Aliás, o Detran-SP destacou que, como um reparo de emergência, a manutenção corretiva costuma ser mais cara do que a preventiva. Isso porque o dono do veículo é obrigado a contratar o serviço sem tempo prévio para fazer qualquer orçamento.

A fundadora da Oficina Podium chama a atenção para a importância da segurança veicular e a importância da manutenção de qualidade: “Oficinas de funilaria e pintura desempenham um papel crucial ao garantir que veículos danificados sejam reparados de maneira correta, contribuindo para a redução de acidentes e melhorando a segurança geral”, conclui.

