Race kart da Elevar Energia destaca eixo social do ESG

No dia 13 de julho de 2024, a Elevar Energia promoveu o evento “Elevar Race Kart Experience" no Kartódromo Internacional Aldeia da Serra. Muito mais que uma competição de kart, este evento foi uma celebração do eixo Social do ESG (Environmental, Social, and Governance), promovendo a união, o trabalho em equipe e o bem-estar físico e mental dos colaboradores.

O “Elevar Race Kart Experience" foi organizado para reforçar a importância do bem-estar dos colaboradores em um ambiente corporativo cada vez mais exigente. Iniciativas que promovem atividades físicas e momentos de descontração são essenciais para manter a saúde mental e física do time. Eventos como este ajudam a reduzir o estresse, melhorar o humor e fortalecer os laços entre os membros da equipe, promovendo um ambiente de trabalho mais coeso e colaborativo.

O evento proporcionou momentos de adrenalina e competição saudável. Os colaboradores tiveram a oportunidade de trabalhar juntos, incentivando-se mutuamente e celebrando as vitórias de cada um. A sensação de união foi palpável no Kartódromo Internacional Aldeia da Serra, onde a camaradagem e o espírito de equipe se destacaram. Num ambiente de competição é importante que cada participante compreenda seu momento e o nível de energia próprio e dos outros para maximizar seus resultados. Elevar a energia e canalizar da forma correta é a melhor forma de obter resultados exponenciais.

Entre os participantes, destacou-se o piloto profissional Daniel Politzer, que trouxe sua experiência e habilidade para as pistas, inspirando os colaboradores com sua determinação. A presença de um piloto profissional elevou o nível de competição e motivou os participantes a darem o seu melhor, demonstrando que, com dedicação e trabalho em equipe, grandes feitos são possíveis.

Um dos momentos mais marcantes foi o depoimento do Diretor Executivo da Elevar Energia, Ricardo Harika, que pilotou um kart há 29 anos atrás. Harika descreveu a experiência como emocionante, destacando a alegria de sentir a adrenalina da pista e, principalmente, a felicidade de compartilhar o momento com a equipe. “A emoção de voltar a pilotar um kart depois de tanto tempo foi significativa. Mas o que realmente fez este dia especial foi a união e a alegria de toda a equipe. Sentir o apoio e a energia positiva de todos os colegas tornou este evento memorável”, disse Harika.

O "Race Kart Experience" exemplifica como iniciativas voltadas ao bem-estar dos colaboradores podem fortalecer a cultura corporativa e promover um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Ao investir no pilar social do ESG, a Elevar Energia demonstra seu compromisso com a sustentabilidade e com o desenvolvimento integral de seus colaboradores.

O "Race Kart Experience" da Elevar Energia marcou positivamente todos os participantes, reforçando a importância da união e do bem-estar no ambiente de trabalho. Este evento se destaca como um marco na promoção da saúde e da coesão da equipe.

