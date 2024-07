A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, anuncia o lançamento do Xsolla Instant Game Sales, Instant Launcher e Instant Cloud Gaming após o lançamento do Instant Web Shop em março de 2024.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240717182188/pt/

(Graphic: Xsolla)

Ouvimos os desenvolvedores expressarem os seus principais desafios — a alocação de recursos é essencial, ainda assim muitos encontram dificuldade para lançar rapidamente os seus jogos e ofertas. Em resposta, a nossa abordagem simplificada facilita a integração perfeita e oferece aos desenvolvedores de qualquer tamanho ferramentas instantâneas para abrir novos fluxos de receita para seus games. A Xsolla realiza parceria com desenvolvedores de games e estúdios de todos os tamanhos, oferecendo um processo rápido para a assinatura de contratos de licença, integração de soluções e geração de receita sem demora, acelerando o tempo de entrada no mercado com soluções diretas ao consumidor.

David Stelzer, presidente da Xsolla, comenta: "O pacote Xsolla Instant Solutions permite aos desenvolvedores lançarem de forma rápida e fácil novos canais de monetização para seus games, atraírem novos públicos pagantes e aumentarem a receita aproveitando o conjunto abrangente de soluções da Xsolla. O nosso objetivo é ajudar os desenvolvedores a liberarem novas oportunidades de receita e, ao mesmo tempo, reduzirem o tempo de lançamento no mercado para um dia, do mesmo modo que fizemos com o lançamento da Instant Web Shop no início deste ano".

Instant Web Shop

Instant Web Shop permite aos desenvolvedores de games criarem rapidamente uma loja on-line totalmente operacional para os seus jogos de celular, transformando perfeitamente um simples link em uma plataforma de geração de receita. Esta solução aumenta a conscientização sobre as vantagens das compras online e facilita uma mudança sem esforço para um sistema robusto de monetização de LiveOps, melhorando o envolvimento do usuário e maximizando os fluxos de receita. O Instant Web Shop também ajuda os desenvolvedores de games a gerarem mais valor e compras com a personalização, ofertas por tempo limitado, promoções e links diretos.

Para obter mais informações sobre o Xsolla Instant Web Shop ou para se inscrever, acesse: xsolla.pro/ws1

Instant Game Sales

Instant Game Sales capacita os desenvolvedores a criarem páginas de loja e iniciarem vendas diretas ao consumidor com a importação de conteúdo diretamente da Steam e da Epic Game Store. Isto permite que os desenvolvedores integrem essas ofertas em suas páginas de vendas de games. Também facilita a venda imediata game keys (chaves de jogos) durante as fases de pré-encomenda e pré-lançamento, lançamentos de games e promoções sazonais.

Para obter mais informações sobre o Xsolla Instant Game Sales ou para se inscrever, acesse: xsolla.pro/gs1

Instant Launcher

O Instant Launcher está recebendo uma atualização significativa para aprimorar seu sistema de entrega de conteúdo. Os desenvolvedores podem importar conteúdo diretamente da Steam e da Epic Game Store para acessarem um aplicativo inicializador pré-projetado com design pré-criado, detalhes e ativos para habilitarem a distribuição instantânea de seus games diretamente para o consumidor. O Instant Launcher beneficia os games em qualquer estágio do lançamento, possibilitando a realização de testes de versões durante o pré-lançamento, próximo lançamento e maior monetização do jogo. Com o Launcher, os desenvolvedores podem interagir de forma fácil e direta com o seu público enquanto promovem seus games em um hub de jogos, diminuindo o custo médio por lead.

Para obter mais informações sobre o Xsolla Instant Launcher ou para se inscrever, acesse: xsolla.pro/launcher1

Instant Xsolla Cloud Gaming

Instant Cloud Gaming oferece uma solução de autoatendimento para a distribuição perfeita de games por meio do lançamento rápido de uma plataforma de jogos em nuvem de marca em apenas 30 minutos a 24 horas. O Xsolla Cloud Gaming permite aos desenvolvedores interagirem diretamente com o seu público, oferecendo testes de pré-lançamento, compartilhando as versões iniciais de seus games com a comunidade e oferecendo a oportunidade de demonstrar o jogo diretamente na página inicial. Dimensionar o acesso ao jogo para qualquer dispositivo garante o acesso rápido a novos fluxos de receita e garante o alcance de mais jogadores no mundo inteiro.

Para obter mais informações sobre o Xsolla Instant Cloud Gaming ou para se inscrever, acesse: xsolla.pro/cg1

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240717182188/pt/

Derrick Stembridge

Diretor global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com