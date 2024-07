A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, anuncia expansão adicional de sua solução de pagamento nos mercados do Sudeste Asiático, Leste Asiático e Pacífico. A entrada em mercados libera a aquisição de novos territórios e otimiza os canais de pagamento existentes para a região mais relevante para os games em todo o mundo, representando 46% das receitas globais provenientes de games. A Xsolla amplia a sua solução de pagamento ao integrar o Maya, PayNow, WeChat Pay HK, JazzCash e Easypaisa para os desenvolvedores de videogames e gamers nas Filipinas, Singapura, Hong Kong e Paquistão. Com esta expansão, os desenvolvedores de games podem alcançar mais de 76 milhões de gamers nestes mercados e aumentar as taxas de conversão por meio de interfaces de pagamento localizadas e processamento local.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240717530888/pt/

(Graphic: Xsolla)

O Maya é o banco digital que mais cresce nas Filipinas e o aplicativo de financiamento ao consumidor com melhor classificação na Google Play Store e na Apple Store. O PayNow em Singapura é o canal de pagamento em tempo real que oferece acessibilidade universal por meio de sua ampla rede de bancos, medidas de segurança rigorosas e conectividade de pagamento aprimorada a mais de 5 milhões de usuários. O JazzCash e o Easypaisa são os aplicativos digitais número um do Paquistão, atendendo, respectivamente, a mais de 18 milhões e 15 milhões de usuários anualmente. O WeChat Pay HK é um canal conveniente de pagamento móvel aceito por mais de 1 milhão de comerciantes online e offline em Hong Kong e além. Ele oferece os seus serviços a 5 milhões de residentes.

Para os editores de games, grandes ou pequenos, ansiosos pelo crescimento internacional – especialmente nas regiões do Sudeste Asiático, Leste Asiático e Pacífico – a última medida da Xsolla é a oferta de um recurso inestimável: acesso não apenasàtecnologia avançada e às soluções de pagamento locais, mas também às percepções profundas do mercado que resultam do trabalho em estreita colaboração com especialistas do setor local.

David Stelzer, presidente da Xsolla, comentou: "Vamos liberar o acesso a cinco novos canais de pagamento em quatro mercados em expansão do Sudeste Asiático, Leste Asiático e Pacífico, fornecendo aos desenvolvedores de games as ferramentas para alcançar mais gamers, melhorar as taxas de conversão e aumentar a receita. Estes mercados crescem muito mais rápido do que a média global, com uma taxa de crescimento anual de 9,47% quando comparada a taxa global de 8,76%.

Com 54% dos players globais na região APAC (Ásia-Pacífico), estes gamers predominantemente mais novos se beneficiarão de uma alta taxa de penetração móvel: 80,5% no Paquistão e mais de 140% nos outros países, muito acima da média global de 69% em 2023. Ao oferecer métodos de pagamento locais como o Maya, PayNow, WeChat Pay HK, JazzCash e Easypaisa, estamos tornando mais fácil para os desenvolvedores monetizarem seus games em uma das regiões de games que mais crescem no mundo".

A solução Xsolla Payments oferece um alcance global com mais de 700 métodos de pagamento por meio de um checkout de multiplataforma altamente personalizável, que proporciona uma seleção mais abrangente do que a maioria das soluções de pagamento do setor. O objetivo desta expansão é ajudar os desenvolvedores a monetizarem e distribuírem os seus jogos no mundo inteiro, ao mesmo tempo que constroem uma presença local confiável na Ásia.

Para obter mais informações sobre pagamentos na Ásia, acesse xsolla.pro/payments-in-asia ou entre em contato com a equipe de parcerias estratégicas da Xsolla.

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240717530888/pt/

Derrick Stembridge

Diretor global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com