O XXI Seminário Internacional FACPCS ocorrerá em 30 de outubro de 2024, das 08:00 às 18:00. O evento será realizado em formato híbrido, em plataforma digital fechada e parte presencial, no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo, na Rua Rosa e Silva, 60, em São Paulo (SP). O Seminário contará com tradução simultânea inglês/português.

João Carlos Castilho Garcia, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP); Sebastian Yoshizato Soares, Presidente do Conselho Curador da Fundação de Apoio aos Comitês de Pronunciamentos Contábeis e de Sustentabilidade (FACPCS); Aécio Prado Dantas Júnior, Presidente do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); e José Luiz Ribeiro de Carvalho, Presidente do Grupo Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera / Group of Latin American Accounting Standard Setters (GLENIF/GLASS), serão palestrantes na abertura do XXI Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e de Sustentabilidade, no dia 30 de outubro de 2024, das 08:40 às 09:10.

O objetivo do evento é proporcionar uma visão prática do atual estágio de adoção das normas internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting Standards - IFRS) e dos relatórios de sustentabilidade (International Sustainability Standards Board - ISSB) no Brasil, das mudanças mais relevantes que estão em andamento e seus possíveis reflexos.

Nos painéis do evento serão debatidos: "IFRS 18 - Demonstrações Primárias"; "IFRS S1 e S2 - Implementação e vantagens"; "FICE - Instrumentos Financeiros com Características de Equity; Equivalência Patrimonial e visão geral dos projetos do IASB"; e "Informações sobre sustentabilidade e seus reflexos nas demonstrações: o que contabilizar e o que divulgar?".

O Seminário é uma realização do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade (CBPS) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com a colaboração das entidades-membros: Associação Brasileira das Companhias Abertas (ABRASCA); Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP); Associação de Investidores no Mercado de Capitais (AMEC); Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil); Brasil, Bolsa, Balcão (B3); Conselho Federal de Contabilidade (CFC); Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI); e Instituto de Auditoria Independente do Brasil (IBRACON).

Além do apoio institucional das seguintes entidades: Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (ABAI); Academia Brasileira de Ciências Contábeis (ABRACICON); Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP); Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (ANCORD); Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (ANEFAC); Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis (ANPCONT); Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo (CRA-SP); Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FEA-RP/USP); e Fundação para Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (FUNDACE).

São coordenadores do XXI Seminário Internacional FACPCS - Normas Internacionais de Contabilidade e de Sustentabilidade: Ana Tércia Lopes Rodrigues, Carl Douglas, Edison Arisa, Eduardo Flores, Guillermo Braunbeck, Haroldo Levy Neto, Leandro Ardito, Rogério Mota, Verônica Souto Maior e Zulmir Breda.

Os participantes receberão créditos de Educação Profissional Continuada da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais do Brasil (APIMEC Brasil) - 8 créditos; Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) - 4 créditos; e Conselho Federal de Contabilidade (CFC)/Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs) - 6 créditos. A pontuação e o certificado serão concedidos aos participantes que cumprirem no mínimo 75% de participação (6 horas).

O XXI Seminário Internacional FACPCS já conta com o Patrocínio Master da Praesum Contabilidade Internacional; além do Patrocínio Pleno da Luz Publicidade e da Moore. O evento tem o Apoio de Divulgação do Portal Acionista e da Revista RI.

Para mais informações sobre a Programação e Inscrições, basta acessar:

http://www.eventos.facpcs.org.br/programacao/XXISeminarioFACPCS

