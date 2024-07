No dia 12 de agosto serão conhecidos os premiados da 13ª edição do Prêmio Ser Humano (PSH) promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos-Seccional Paraná (ABRH-PR). Nesta edição, 24 empresas se inscreveram, com um total de 34 projetos. A premiação acontecerá no dia 12/08 (segunda-feira), às 19h, no Campus da Indústria - Federação das Indústrias do Paraná (Fiep).

A avaliação dos trabalhos inscritos foi realizada por um Comitê Avaliador formado por profissionais renomados, voluntários e representantes de diversas cidades do país, que levaram em conta nos projetos inscritos os interesses de pessoas, organizações e sociedade, e os resultados mensuráveis. Puderam se inscrever empresas e profissionais de Recursos Humanos (RH) que se destacaram não só em suas carreiras, mas que também desempenham um papel fundamental na promoção do lado humano da gestão de RH.



A diretora responsável pelo PSH 2024, Lúcia Fernandes, conta que as modalidades Desenvolvimento e ESG foram as com maior número de inscrições nesta edição que vai premiar ainda projetos nas modalidades: Excelência Organizacional, Jovem e Profissional de Destaque em Gestão de Pessoas. “Este ano aumentamos o volume de inscrições. Isto representa mais práticas que vamos conhecer, e que as empresas estão empenhadas em criar, executar e divulgar”, afirma a diretora que é psicóloga por formação, especialista em saúde mental e bem-estar, e diretora da Consultoria Dialogoss.

Benefícios para a organização

Para o presidente da ABRH-PR, professor Gilmar Andrade, o PSH é de grande importância no campo da gestão de pessoas e desenvolvimento das organizações. “Ele reconhece práticas inovadoras e eficazes na área de Recursos Humanos, destacando-se por: valorização das melhores práticas, incentivo à inovação, reconhecimento e prestígio, fomento ao desenvolvimento sustentável e impacto no clima organizacional entre outros”, afirma Andrade.

“Algumas das práticas que podem ser reconhecidas pelo Prêmio incluem programas de desenvolvimento de liderança, iniciativas de diversidade e inclusão, ações de sustentabilidade e responsabilidade social, entre outros projetos que promovam um ambiente de trabalho mais saudável tanto para saúde física quanto a saúde mental dos colaboradores”, conclui o presidente da ABRH-PR.

Lúcia Fernandes destaca que participar do Prêmio Ser Humano traz benefícios para a organização, tais como o reconhecimento da ABRH-PR à importância do trabalho para a sociedade, valorização da empresa no mercado, visibilidade na mídia e a confirmação de que a empresa está tornando o ambiente melhor e mais saudável ao trabalho. “Para os profissionais da área, a premiação concede a oportunidade de divulgar seus trabalhos, demonstrando o valor de suas competências e potenciais, criando diferenciais em seus currículos, tendo seu trabalho reconhecido, e ampliando a visibilidade e diferenciação no mercado de atuação”, afirma a diretora.

Cerimônia de premiação

Os nomes dos projetos ganhadores serão divulgados na cerimônia do Prêmio na FIEP, assim como o profissional de destaque do ano, indicado por profissionais da área.

Por meio do Prêmio Ser Humano, a ABRH-PR ajuda no desenvolvimento de um mundo melhor para as gerações atuais e futuras. O Prêmio foi instituído em 1993 pela ABRH Brasil e em 2010 pela ABRH-PR e tem como objetivo proporcionar ambientes mais humanos e saudáveis para se trabalhar, estimular a diversidade e inclusão e promover a sustentabilidade do planeta.

A seguir a relação dos inscritos no PSH 2024:

Academia de Si

Accion Sistemas

Addiante

Amigos do HC

Atlas

Consultoria Ketty Cipullo

Copel

Cresol

Estrela Oriente Transportes

GRPCOM

Instituto GRPCOM

Kapazi

Logcomex

Lorena Azevedo

Posigraf

Positivo

Supremo Cimentos

Tamarana

Transportadora Sulista

Uniformes do bem

Unimed Curitiba

Viking

Vivaworks

Volkswagen

Serviço – Prêmio Ser Humano 2024

Data: 12/08 (segunda-feira)

Horário: 19h

Local: FIEP – Campus da Indústria- Av. Cândido de Abreu, 200



Website: https://abrh-pr.org.br/