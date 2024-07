MPD inicia obras do Trinity: residencial em São Paulo

A MPD Engenharia, construtora e incorporadora com mais de 40 anos de atuação nos mercados de alto e médio padrão, anuncia o início das obras de mais um empreendimento em São Paulo, o Trinity Vila Clementino, atualmente a 6ª construção residencial da empresa na cidade. O edifício será localizado na esquina das ruas Borges Lagoa e Otonis, a 200 metros da estação Hospital São Paulo, próximo ao Parque Ibirapuera, universidades e shoppings. Realizado em parceria com a Helbor, o projeto iniciou as obras em maio e tem previsão de entrega para 2026.

A escolha desta região reafirma o compromisso da empresa em expandir sua atuação na capital, focando em um mercado em expansão, uma vez que de acordo com um levantamento realizado em abril pela Loft, a Vila Clementino apresentou uma significativa alta de valorização e está entre os dez bairros que apresentaram maior percentual desde janeiro de 2024, com um aumento de 10,84%. Planejado para públicos com diferentes desejos e anseios, como moradores ou investidores, o empreendimento oferecerá opções para residência e studio.

Home - A versão residencial, contará com duas opções de planta: as de 61m² terão dois quartos, incluindo uma suíte, enquanto as unidades de 81m², apresentarão três quartos, com duas suítes, além de oferecerem previsão para instalação de churrasqueira a carvão.

Em suas áreas comuns, esta opção contará com piscina adulto e infantil descoberta, brinquedoteca, sauna seca, academia, espaço gamer, playground, salão de festas, churrasqueira, beauty center, espaço gourmet, sala de massagem, bicicletário, espaço delivery e lavanderia.

Smart - Já os studios, apresentam seis opções de plantas, variando entre 26m² a 31m². Para as áreas comuns, serão incluídas piscina adulta descoberta, academia, churrasqueira, espaço gourmet, lavanderia e espaço delivery, alinhadas com as comodidades e necessidades do público já conhecido e mapeado pela companhia.

O Trinity foi lançado no chamado quadrilátero da saúde, composto por unidades de referência como Hospital São Paulo, Servidor Público Estadual e Edmundo Vasconcellos e inúmeras clínicas mantidas pela Universidade Federal de São Paulo no bairro. Além disso, fica a 6 minutos de bicicleta do Parque Ibirapuera, a 3 minutos a pé da estação de metrô Hospital São Paulo e a 1 km do corredor Norte-Sul, principal ligação viária da cidade a vários bairros de São Paulo e ligações rodoviárias.

