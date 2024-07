A LLYC, empresa global de Marketing e Assuntos Públicos, adquiriu a Zeus, consultoria estratégica especializada em captação, análise e visualização de dados. Com a operação, a empresa dá mais um passo na expansão da sua capacidade de data management e fortalece a sua oferta integral na área de Marketing, principalmente em serviços de Growth & Transformation e Deep Learning. A aquisição também marca a entrada da empresa em Valência. A Zeus é a primeira empresa que a LLYC adquire na Espanha fora de Madri e Barcelona. Além disso, representa a terceira aquisição em 2024, depois da Lambert by LLYC (Estados Unidos) e Dattis by LLYC (Colômbia).

Desde 2016, a Zeus ajuda empresas na compreensão, no gerenciamento e na visualização de dados para que eles contribuam para o desenvolvimento do negócio, sempre com foco nas pessoas. A empresa tem uma equipe formada por analistas de dados e consultores com amplo conhecimento em diferentes setores, focados em encontrar as oportunidades que os dados geram nas empresas, para fazê-las crescer e melhorar com base nos indicadores certos. A Zeus conta com experiência nas áreas de automação, transporte, logística, hotelaria, turismo, varejo e marketing. Entre seus clientes, destacam-se a Telefónica, o Banco Santander, a Baleria, a EY, a Just Eat-Take Away e a Ford Espanha.

Pelos termos do acordo, a LLYC adquire uma participação inicial de 80% do negócio da Zeus por um preço baseado no desempenho do EBITDA nos próximos anos. A Zeus passa a fazer parte do grupo LLYC e vai continuar operando com a marca Zeus by LLYC e será dirigida por Amparo García (Sócia e CEO) e os Sócios Diretores Nacho Reig e Lázaro Royo. No segundo semestre, as duas empresas vão trabalhar na integração das operações e na conclusão das sinergias que possam favorecer os seus respectivos clientes. García, Reig e Royo vão liderar a estrutura junto com Jesús Moradillo, Sócio e Diretor Geral de Estratégia de Marketing Solutions na Europa e Gemma Gutiérrez, Diretora Geral de Marketing Solutions na Europa.

“A visualização de dados é a ferramenta mais poderosa de comunicação do século XXI. É uma capacidade técnica demandada pelos nossos clientes e um serviço que podemos exportar para todos os mercados em que estamos presentes. Tenho certeza que a Zeus vai agregar muito. Ela reforça a nossa já integral oferta e a transforma em uma das mais completas do setor”, afirma Adolfo Corujo, Sócio e CEO Global de Marketing Solutions na LLYC.

Amparo García, CEO da Zeus, diz: “Estamos convencidos de que a nossa experiência e o nosso conhecimento em dados vão agregar um valor significativo para a LLYC e todos os nossos clientes. Vamos integrar as nossas soluções de data management com as capacidades de comunicação e marketing deles. O resultado será uma oferta integral que vai impactar o mercado”.

A aquisição da Zeus faz parte da estratégia de crescimento da LLYC, por meio da qual a empresa de Marketing e Corporate Affairs pretende duplicar de tamanho nos próximos cinco anos. Para alcançar esse objetivo, a empresa colocou em prática um plano de aquisições seletivas em áreas-chave (criatividade, inovação, tecnologia) e em mercados estratégicos (Colômbia, México, Espanha, Estados Unidos e Brasil).

A Zeus representa a décima quarta aquisição da LLYC e a terceira neste ano, depois da Dattis (Colômbia) e da Lambert (Estados Unidos).



Sobre a Zeus

Empresa de análise, gestão, monitoração e visualização de dados que converte informação em conhecimento/negócio por meio de dashboards de negócio ou Command Centers.

O foco dos projetos da Zeus são as pessoas e como os dados podem ajudá-las a tomar decisões melhores e ser mais ágeis e produtivas. O processo envolve toda a jornada de dados nas empresas. Desde a conexão, armazenamento e processamento até a visualização, seja por meio de ferramentas de BI ou atingindo o nível máximo de transformação digital: Smart Visual Data.

Sobre a LLYC

A LLYC é a empresa global de Marketing e Assuntos Públicos que, ao atuar como parceira em criatividade, influência e inovação, aumenta e protege o valor dos negócios dos seus clientes, transformando cada dia em uma oportunidade para fortalecer as suas marcas.

Fundada em 1995, a LLYC está presente nos seguintes países: Argentina, Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro), Bruxelas, Colômbia, Chile, Equador, Espanha (Madri e Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nova York, San Diego e Washington DC, Grand Rapids, Detroit, St.Louis e Phoenix), México, Panamá, Peru, Portugal e República Dominicana.

Em 2023, a receita operacional da LLYC alcançou os 83,1 milhões de euros. A LLYC está entre as 35 maiores empresas do mundo em seu setor, de acordo com os rankings da PRWeek. A empresa foi eleita Melhor Consultoria na Europa 2022 no PRWeek Global Awards, e Consultoria do Ano na América Latina 2023 pela PRovoke.

Website: https://llyc.global/