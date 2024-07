A Singu, app de serviços de beleza e bem-estar em domicílio no Brasil, com a confiança Natura, anuncia o lançamento do Clube de Assinatura dentro do aplicativo. A novidade busca entregar praticidade e tecnologia na hora de agendar serviços de beleza para fazer em casa, além dos benefícios exclusivos para os membros do clube.

“Estamos entusiasmados em lançar esta nova funcionalidade e esperamos que nossos clientes desfrutem dos benefícios exclusivos do Clube Singu. O clube oferece economia e praticidade na rotina dos clientes que gostam de realizar serviços de beleza e bem-estar semanal ou quinzenalmente”, comenta Taissa Scvirer, head de marketing da Singu.

Benefícios

Descontos com até 20% em serviços de beleza e bem-estar; Vouchers Extras: 2 vouchers com 15% off renovados mensalmente para experimentar outros serviços e categorias disponíveis no app;

2 vouchers com 15% off renovados mensalmente para experimentar outros serviços e categorias disponíveis no app; Rotina Turbinada: Programação de autocuidado do mês direto pelo app. Os beneficios pode ser resgatados em casa ou até nos aeroportos com espaço Singu.

Modelo original mantido

Além de ir até onde o cliente desejar, a Singu possui agora pontos físicos em dois aeroportos, pensando na rotina de viagens cansativa e o tempo ocioso que pode ser aproveitado com autocuidado. Recentemente, a nova atuação na frente de eventos ganhou destaque, sendo a ativação que leva experiências completas de autocuidado aos convidados. Este ano, por exemplo, a Singu esteve no Camarote Arpoador, o maior do carnaval na Sapucaí.

A Singu também pode ser ofertada como benefícios de empresas que buscam incentivos de produtividade aos colaboradores. Empresas como WeWork, GoWork e Accor Hotels já são parceiros que cederam um espaço do corporativo para a startup se fixar oferecendo serviços de massagem, maquiagem, manicure, cuidados com barba e cabelo, entre outros.

“Nosso ecossistema valoriza a excelência e confiança. Temos o propósito de tornar a beleza e o bem-estar um compromisso possível na vida dos clientes, eliminando barreiras e ao proporcionar conveniência. Por meio da plataforma, os usuários podem agendar serviços que incluem manicure, pedicure, massagem, depilação e tratamentos de pele, onde estiverem. Este modelo não só beneficia os consumidores, mas empodera as artistas, proporcionando-lhes maior flexibilidade e oportunidades de crescimento financeiro”, conclui Taissa.

Website: https://www.singu.com.br/