A Posiflex Technology Inc., líder mundial em sistemas de ponto de venda (PDV) e soluções on-line para off-line (O2O), tem o prazer de anunciar sua mais recente série de terminais de PDV: Mozart BT. A Mozart BT Series apresenta belos sistemas de monitores modulares que integram potência de computação de alto desempenho, o sistema operacional mais recente e design ergonômico de fácil utilização. Com um alto grau de modularidade na construção e elegância na aparência, a série oculta todos os cabos e conectores, integrando perfeitamente a impressora, proporcionando uma sensação de economia de espaço e estética que melhora a identidade da marca Posiflex. O tamanho pequeno e minimalista da Mozart BT Series permite a integração perfeita em vários espaços comerciais, como butiques de moda, hotelaria, lojas de conveniência, estabelecimentos de alimentos e bebidas ou vitrines multifuncionais. Projetado para ser versátil, trata-se da solução ideal para empresas que precisam de um monitor adicional no balcão para reprodução de publicidade, oferecendo uma solução elegante, bonita e útil.

Uma criação harmoniosa e minimalista

A Mozart BT Series da Posiflex busca unir todos seus elementos estruturais, funcionais e estéticos em uma harmonia perfeita, que lembra uma composição sinfônica. Seguindo o princípio de design “menos é mais”, a tela, o host e o suporte mais finos, juntamente com as bordas mais estreitas do monitor, não apenas reduzem o tamanho e o peso do sistema, mas também melhoram sua funcionalidade. Cada curva e ângulo foram meticulosamente traçados para transmitir uma sensação de elegância. Os designs integrados e ocultos eliminam a exposição de cabos e conectores, apresentando uma estética limpa e organizada. O resultado geral é uma obra-prima elegante, harmoniosa e moderna.

Identidade de marca

O ícone de ondulação no botão de início e na impressora térmica dá um senso de identidade da marca, simbolizando a vitalidade contínua e a busca incessante por inovação e benefícios para o usuário. O vermelho bordô nas laterais do suporte sugere luxo discreto e o sabor profundo e sinuoso associado ao vinho tinto.

Modularidade brilhante

O design modular costuma ser o auge em inovação nos produtos da Posiflex e a Mozart BT Series elevou a modularidade a novos patamares. Cada componente principal, desde os monitores até o host e a impressora térmica, é independente, o que facilita a instalação, a remoção para reparo e a manutenção – mas se integrando perfeitamente em sua função e estrutura quando montado no sistema. A impressora térmica é incorporada de forma inteligente ao suporte, tornando-se parte integrante da base do terminal de PDV. Ela também pode funcionar de forma independente, apresentando um design que otimiza o espaço e a funcionalidade de forma engenhosa.

Design ergonômico de fácil utilização

A Mozart BT Series incorpora um design ergonômico para otimizar a experiência do usuário. As bordas estreitas dos monitores minimizam a interferência na visão do usuário, direcionando a atenção para a tela. Além disso, seus ângulos ajustáveis atendem às necessidades dinâmicas e de conforto do usuário. Os monitores principal e secundário podem ser orientados verticalmente, alinhando-se às tendências atuais do mercado. Além disso, todos os periféricos são posicionados no mesmo nível da perspectiva do usuário, o que aumenta o conforto.

Especificações de última geração

A Mozart BT Series se destaca por uma série de recursos impressionantes. Ele funciona com os sistemas operacionais mais recentes, incluindo o Android 13 com certificação EDLA (GMS) ou o sistema operacional Windows 11, disponível nas variantes x86 e RISC. O terminal está equipado com o último processador Intel de 13ª geração, garantindo um desempenho de alto nível. Os usuários podem escolher entre uma tela LCD de 15" ou 15,6", com destaque para a tela principal de 15,6" que conta com a tecnologia oTP (400 nits típicos) para cores vibrantes e alto brilho. Além disso, o terminal oferece versatilidade com opções de acessórios e anexos, incluindo a conexão lateral 3 em 1 para RFID/MSR/FPU, iButton, 2D BCR (discreto/anexo lateral) e a impressora removível.

Esses recursos se combinam para oferecer um sistema de PDV eletrônico potente e versátil, com capacidade de processamento de alta velocidade e capacidade de executar os aplicativos mais recentes para atender às necessidades em constante mudança do setor de varejo e hotelaria.

Sobre o POSIFLEX Group

O Posiflex Group é uma plataforma de AIoT comercial líder mundial, alimentada por soluções inteligentes de dispositivos incorporados definidos pelo cenário e on-line para off-line (O2O). O Posiflex Group está composto por três marcas: Posiflex, que é uma das cinco principais marcas mundiais em PDV e quiosque; Portwell, que é a Embedded Foundry para AIoT Edge Compute; e KIOSK Information Systems (KIS), que é uma empresa de automação de autoatendimento gerenciado, com a missão comum de possibilitar a otimização da produtividade e a jornada superior do cliente no mundo conectado.

