De acordo com pesquisa de mercado Euromonitor International,o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, atrás apenas de Estados Unidos, China e Japão. De indústria de produtos a pequenos negócios - como salões de beleza - todos se beneficiam do crescimento do setor.

Em outra pesquisa recente do Data Nubank, apurou-se que o gasto médio dos clientes do banco, no salão de beleza ultrapassa R$90,00 por pessoa, sendo que, quando se especifica o público como feminino, esse ticket médio sobe para R$110,40.

Para a cabeleireira Cristiane Ribeiro, mais conhecida como Cris, “esse mercado é muito dinâmico e todos os dias há novidades que atraem novos clientes e ajudam a fidelizar outros tantos”, conta.

Cris presta serviço no setor de beleza e cuidados pessoais há 27 anos e nunca atuou em outro segmento. “Comecei como recepcionista num salão e busquei uma boa formação, sempre me atualizando”, relembra.

Embora o mercado seja claramente grande, a concorrência é acirrada. "A necessidade de se manter atualizada com as tendências e técnicas, a gestão eficiente do negócio e a adaptação às demandas das clientes é constante”, revela a profissional.

Um fator que tem colaborado para esse crescimento tão expressivo ano a ano, é a atuação dos influenciadores. Segundo a Rakuten Advertising, mais de 76% das pessoas afirmam comprar produtos recomendados por celebridades online várias vezes ao mês.

“Com a rápida propagação da informação por meio das redes sociais, influencers digitais têm causado cada vez mais impacto sobre os telespectadores com os seus estilos, gostos, e por consequência a área da beleza não fica de fora. Com isso, quando uma atriz, pessoa influente, ou celebridade de modo geral, aparece nas redes com um estilo diferente de cabelo, por exemplo, isso gera nos seguidores o desejo de aderir-se a esta tendência, fator que faz o mercado estar sempre se movimentando com novas técnicas e demandas”, finaliza.

Website: https://www.instagram.com/crisribeiro.oficial?igsh=MWZtaTAyeXNjNnQxbQ==