Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A companhia aérea norueguesa de baixo custo Norse Atlantic declarou estar à beira da falência e cancelou todos os voos programados para esta quinta-feira. A empresa enfrenta dificuldades financeiras extremas e busca recursos urgentes para tentar manter a operação ativa.

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Como sinal do momento crítico, o transportador aéreo não efetuou o pagamento dos salários dos tripulantes referentes ao mês de novembro. A informação foi confirmada por meio de correio eletrônico emitido pela Associação de Pilotos da Norse Atlantic (NAP).

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Na mensagem, a entidade sindical descreveu o cenário como muito difícil para os pilotos e suas famílias. O sindicato destacou que pretende estabelecer um diálogo construtivo com a companhia aérea para tratar do atraso nos pagamentos.

Busca urgente por investidores e risco de encerramento

Especializada em rotas de longa distância desde a sua fundação em 2021, a empresa opera com doze aeronaves Boeing 787 Dreamliner alugadas. Na quarta-feira anterior ao cancelamento das viagens, a organização havia reportado uma necessidade urgente de financiamento a curto prazo, qualificando sua condição financeira como crítica.

Em um comunicado direcionado ao mercado de ações na quinta-feira, o conselho de administração afirmou que planeja declarar falência caso não consiga recursos emergenciais. A empresa ressaltou que nada garante o alcance de uma solução viável e cancelou os trajetos enquanto aguarda a definição financeira.

A administração garantiu estar em negociação com grupos de investimento para uma possível compra que inclua uma resposta financeira para as contas. A Norse Atlantic evitou detalhar os nomes ou a identidade dos investidores envolvidos nessas conversas.

Queda histórica no mercado financeiro

O impacto financeiro atingiu diretamente as ações da empresa na Bolsa de Oslo. Os títulos registraram queda superior a 8% no início da tarde de quinta-feira, depois de desabarem 85% no pregão do dia anterior.

Desde o início do ano, o papel acumulou perda superior a 99% de seu valor. A desvalorização reduziu a capitalização de mercado da transportadora para 87,6 milhões de coroas norueguesas, montante que equivale a R$ 49,3 milhões.

A companhia já havia realizado uma ampliação de capital em junho, quando arrecadou pouco mais de um bilhão de coroas norueguesas, equivalente a R$ 565 milhões na cotação atual.

Crise do querosene atinge a aviação europeia

As dificuldades da Norse Atlantic foram agravadas pela forte elevação nos preços do combustível de aviação. O encarecimento do querosene reflete diretamente os efeitos da guerra no Oriente Médio, afetando o segmento aéreo como um todo.

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O cenário econômico desfavorável atinge outros nomes do continente. A operadora espanhola Plus Ultra comunicou a interrupção de suas atividades na última terça-feira. No mês de setembro, a companhia aérea Air Baltic, originária da Letônia, recorreu à proteção da lei de falências norte-americana.