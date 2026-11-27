No ano 70 d.C., tropas do Império Romano comandadas pelo futuro imperador Tito encerraram o cerco a Jerusalém. A cidade ficou devastada e teve o templo destruído. Entre as poucas estruturas preservadas pelos vencedores estavam três torres e um trecho da muralha ocidental.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O local abrigou a Legio X Fretensis, destacamento militar encarregado de assegurar o domínio de Roma na região por mais de dois séculos. Um novo estudo apresentou evidências inéditas que possibilitam reconstituir os limites exatos da fortificação, esclarecendo um longo debate histórico e arqueológico.

Registros históricos e escavações arquivadas

Relatos do historiador Flávio Josefo revelavam que Tito determinou a permanência da Décima Legião, acompanhada de cavalaria e infantaria. A ordem incluiu a preservação das torres Fasael, Hípico e Mariamne para acomodar os soldados, sem detalhar dimensões ou a disposição da base.

Especialistas debateram por décadas se a fortificação ocupava a Colina Ocidental, conhecida como Sião ou Cidade Alta, englobando áreas dos atuais bairros armênio e judeu. A falta de provas suficientes levou pesquisadores a duvidar da presença de vestígios visíveis daquela instalação militar.

A resposta surgiu da reavaliação de escavações realizadas pelo arqueólogo Magen Broshi entre 1975 e 1978 junto às muralhas da Cidade Velha. O acervo permaneceu inédito por décadas até ter duas séries de estruturas posteriores ao ano 70 d.C. identificadas.

Entre os achados estão uma rua de trinta e oito metros erguida com pedras das antigas defesas locais e, a trinta e cinco metros de distância, dois muros em ângulo assentados sobre uma torre defensiva demolida. Fragmentos de cerâmica situam essas construções entre 70 d.C. e as décadas iniciais do século II.

Dimensões e estrutura da fortaleza

área total de 8,12 hectares, com medidas de 285 metros por 285 metros;

capacidade para abrigar até 2.200 soldados e pessoal especializado;

planejamento interno com casernas, armazéns, edifícios administrativos e ruas no traçado típico dos fortes romanos;

abastecimento hídrico assegurado pelo Aqueduto Superior até uma grande represa ao norte, chamada na época de Piscina das Torres. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Embora novas escavações sejam necessárias para confirmar a divisão interna, as estruturas descobertas revelam como os romanos reaproveitaram as fortificações originais para delimitar a base e transformar a área em centro de controle militar da região.