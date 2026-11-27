A história de Mustafa reúne uma travessia entre o Marrocos e a cidade de Trento, na Itália. A jornada até o território italiano durou meses e colocou o jovem diante do desabrigo nas ruas.

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Sem recursos materiais, Mustafa passou a dormir embaixo de uma ponte. O jovem descreveu a própria situação: "não tinha nada, dormia sob uma ponte. Um dentista me ajudou a recomeçar e quero agradecê-lo".

Dificuldades e acolhimento

Após o período nas ruas, Mustafa ingressou em comunidades voltadas para menores. Essa permanência integrou o processo de acolhimento no território italiano.

Mesmo acolhido, o jovem enfrentou barreiras para reconstruir a rotina. Ele teve dificuldades para encontrar vagas de trabalho e não conseguia obter atendimento para cuidar da saúde.

Apoio profissional e tratamento

A trajetória começou a mudar com a intervenção direta de duas pessoas. A educadora Sofia prestou um auxílio decisivo para orientar Mustafa durante as etapas de acolhimento.

O suporte se completou com a assistência prestada pelo dentista Lorenzo Graffer. O profissional realizou os cuidados de saúde do jovem de forma gratuita, suprindo a carência de atendimento médico que ele enfrentava.

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A dedicação de Sofia e o tratamento gratuito concedido por Lorenzo Graffer permitiram o recomeço de Mustafa. A história foi registrada pela jornalista Irene Parietti na quinta-feira, 26 de novembro de 2026.