Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Arqueólogos no norte do Egito localizaram um amplo complexo funerário que revela como a classe média da civilização antiga encarava a eternidade. O Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito anunciou a descoberta na semana passada. As escavações na região de Tell Kom Abu Billo, no delta do Rio Nilo, trouxeram à superfície centenas de sarcófagos, pequenas esculturas e adornos preciosos de cidadãos comuns, distantes do luxo reservado aos faraós. Estudos preliminares dos artefatos sugerem que o cemitério serviu principalmente à classe média.

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A missão egípcia do Conselho Supremo de Antiguidades identificou sepulturas que cobrem séculos de história. O sítio reúne estruturas funerárias que vão desde o final do Período Tardio até a Era Ptolomaica e o começo da presença romana, demonstrando a evolução dos costumes fúnebres ao longo das gerações.

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Rituais para dialogar com as divindades

Entre os achados mais impressionantes estão finas línguas de ouro depositadas na boca dos mortos. O costume milenar tinha o objetivo simbólico de garantir que o falecido conseguisse falar perante as divindades durante o julgamento da alma. Os arqueólogos acreditam que as línguas de ouro permitiriam que os mortos falassem no além.

Os pesquisadores também recolheram joias, escaravelhos e amuletos protetores. Pequenas estátuas chamadas de ushabtis integravam os enxovais para cumprir tarefas espirituais no lugar do defunto. O local continha ainda mesas de oferendas, pequenas figuras do deus Hórus e de esfinges, além de duas sepulturas de falcões mumificados.

Variedade nas sepulturas e vestígios humanos

O conjunto abriga sarcófagos esculpidos em pedra e moldados em terracota. Algumas dessas peças exibem traços humanos estilizados, enquanto outras desenham a silhueta inteira do corpo sepultado. Foram identificados também caixões de madeira e câmaras com abóbadas feitas de tijolos crus. O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, Hisham El-Leithy, afirmou que é a primeira descoberta no local de tantos sepultamentos e caixões em um pátio de enterro aberto.

Embora as estruturas materiais tenham resistido bem ao tempo, os ossos foram encontrados bastante deteriorados. Ainda assim, foram encontrados restos de resinas aromáticas e materiais usados no embalsamamento. Fragmentos de cartonagem e gesso mantêm pigmentos coloridos em tons de azul, vermelho, amarelo e dourado.

Posição estratégica no delta do Nilo

A necrópole ficava nos arredores da antiga cidade de Terenutis — também chamada de Teranothis ou Tarrana —, no atual governadorado de Menufia. O ponto fica próximo da entrada leste de Wadi el Natrun, área célebre por suas jazidas naturais de natrão, sal composto fundamental para desidratar e conservar corpos na mumificação.

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Muitas tumbas mostram sinais de saques ocorridos na própria antiguidade e marcas de quando o local serviu de pedreira para outras construções. Como existem camadas mais profundas ainda cobertas por areia e entulho, as escavações devem revelar uma extensão ainda maior dessa cidade dos mortos.