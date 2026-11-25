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Mulheres na província de Balkh, no norte do Afeganistão, perderam a garantia de manter o nome registrado no nascimento. As cidadãs passam a ser identificadas como Bibi em registros oficiais e prontuários médicos.

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A determinação intensifica as ações do Talibã para retirar o público feminino da esfera pública. Desde o retorno ao poder há cinco anos, o grupo baniu o acesso de mulheres ao ensino superior e a determinadas profissões, além de suspender a escolarização de garotas acima de doze anos.

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Mulheres também estão impedidas de falar publicamente, sair às ruas sem a companhia de um homem da família e receber consultas de médicos homens.

Origem do termo e costumes locais

Bibi significa literalmente avó ou mulher idosa. O vocábulo já era utilizado socialmente em situações nas quais pronunciar a identidade de uma mulher diante do público gerava a interpretação de desrespeito contra maridos ou filhos.

No país, certidões e lápides registram costumeiramente o sexo feminino sob as expressões "esposa" ou "filha de". Durante a primeira gestão talibã, entre 1996 e 2001, nomes femininos e a palavra mulher já haviam sido excluídos de praças, ruas e espaços públicos.

Riscos na saúde pública e histórico da causa

Ativistas exiladas temem a reprodução dessa exigência em outras regiões. Sob o pseudônimo Karishma, uma ativista de Cabul afirmou ao jornal "El País" que a imposição ainda não é cumprida na localidade. Contudo, a diretora de programa da ONG Femena, Zubaida Akbar, receia que a rejeição inicial resulte em um decreto nacional com a proibição de nomes femininos.

Residente na Alemanha, a ativista Lalah Osmany apontou ao "El País" que as autoridades receberam ordens para interromper o uso dos registros reais, rotulando mulheres como Bibi e aplicando termos depreciativos voltados a animais, como "cabra" ou "gado". Para ela, o ato reduz o público feminino a uma criatura biológica ou propriedade masculina.

Osmany alertou para os perigos no atendimento hospitalar: receitas e prontuários preenchidos com Bibi ou identificados por números geram grave risco de equívocos clínicos. Esse cenário agrava a falta de assistência motivada pela restrição contra médicos homens atenderem pacientes femininas e pelo veto a mulheres estudarem ou atuarem profissionalmente.

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Em 2017, Osmany organizou a campanha "Onde está o meu nome?" para inserir a identificação feminina nas certidões dos filhos. A mobilização enfrentou ameaças de morte e conquistou a inclusão voluntária pelo governo da época, avanço desfeito com a chegada do grupo ao poder.