Um morador de Hayes, no oeste de Londres, foi condenado após falsificar documentos durante quase 12 anos para evitar o pagamento de tributos municipais. Vishal Kumar Gandhi, de 40 anos, apresentou certificados fraudulentos entre maio de 2013 e março de 2025 para obter isenções fiscais destinadas a estudantes.

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Os descontos obtidos de forma irregular somam cerca de 17.880 euros, o correspondente a 115 mil reais. No Reino Unido, o benefício garante isenção total ou parcial do imposto para aliviar os custos de quem estuda em tempo integral e não recebe renda regular.

Identificação da fraude

A apuração começou durante uma revisão do Conselho de Hillingdon sobre propriedades que recebiam o abatimento estudantil. Conforme informou o jornal "The Standard", os fiscais analisaram o histórico dos pedidos no município e encontraram inconsistências na documentação.

A apuração constatou que Gandhi forneceu declarações falsas afirmando que ele e seus colegas de casa eram alunos matriculados. As autoridades municipais descreveram o esquema contínuo como uma fraude deliberada e prolongada.

Penalidades determinadas pela justiça

Gandhi admitiu a prática criminosa após ser confrontado com o material obtido pela investigação municipal. O tribunal avaliou que o homem demonstrou arrependimento e já havia iniciado a devolução das quantias pendentes antes da audiência final.

A sentença aplicada contra o réu estabeleceu:

pena de 24 semanas de prisão, com suspensão válida por 12 meses;

cumprimento de 140 horas de serviços comunitários não remunerados;

medida obrigatória de controle do consumo de álcool;

pagamento de 154 libras esterlinas destinado ao fundo de apoio a vítimas;

reembolso de 8.970,52 libras esterlinas pelas despesas do processo judicial. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O montante das despesas legais foi adicionado ao débito tributário acumulado. O responsável pelas Finanças no Conselho de Hillingdon, Eddie Lavery, afirmou que o abuso cínico prejudica os cofres públicos e consome recursos que deveriam ser direcionados a solicitações legítimas. Lavery destacou que a administração municipal continuará aplicando punições rigorosas para recuperar as despesas provocadas por golpes tributários.