A Justiça do Irã executou a sentença de 74 chicotadas contra a cantora iraniana Parastu Ahmadi. A punição corporal de 74 chicotadas também atingiu outros quatro participantes envolvidos na transmissão de seu show online, segundo informações veiculadas pela imprensa local por meio do portal "Emtedad", com base em declarações do advogado da artista.

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O veredito contra Ahmadi e sua equipe havia sido determinado por um tribunal no verão, após o espetáculo musical gravado e transmitido pela internet se tornar viral.

O concerto responsável pelo processo judicial aconteceu em dezembro de 2024. Naquela data, Parastu Ahmadi transmitiu uma apresentação musical realizada com sua banda a partir de um caravançará, veiculando as imagens diretamente do Youtube.

A performance da cantora gerou grande repercussão popular. Atualmente, a gravação do concerto registra mais de três milhões de visualizações na plataforma, evidenciando o alcance obtido pela apresentação musical.

CONFIRA A APRESENTAÇÃO:

Descumprimento das leis da República Islâmica

A exibição do concerto violou diferentes leis em vigor no território iraniano. Na República Islâmica, cantoras não possuem autorização legal para realizar apresentações musicais públicas.

Durante a transmissão a partir do caravançará, Parastu Ahmadi cantou em público sem colocar o véu na cabeça e usando um vestido. Essas condutas infringiram de forma direta as regras oficiais que determinam as vestimentas femininas obrigatórias no país.

Intensificação dos protestos de mulheres

O acontecimento se insere em um cenário mais amplo de contestação feminina. Nos últimos anos, os protestos de muitas mulheres iranianas contra as rígidas leis islâmicas ganharam força. No outono de 2022, multidões ocuparam as ruas do país sob o lema "Frau, Leben, Freiheit" (tradução livre: Mulher, Vida, Liberdade) para se opor às políticas repressivas.

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Essas manifestações públicas foram reprimidas de forma violenta pelas forças estatais. Mesmo após a repressão violenta aos protestos, muitas mulheres que habitam as metrópoles do país persistem em desafiar os códigos islâmicos de vestuário, mantendo essa postura como sinal evidente de protesto e de autodeterminação.