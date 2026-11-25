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Um tribunal da Dinamarca condenou Greta Thunberg pelo crime de invasão de propriedade após a realização de duas manifestações em Copenhague. A sentença impôs à ativista sueca uma multa equivalente a cerca de 240 euros.

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A primeira condenação decorre de uma ocupação na Universidade de Copenhague em setembro de 2024. Naquela ocasião, Thunberg e outras cinco pessoas entraram em salas da instituição durante um protesto pró-palestino.

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O grupo declarou que pretendia pressionar a universidade a encerrar a cooperação com instituições de ensino de Israel. As forças policiais detiveram a ativista sueca temporariamente após a ocupação das salas.

Invasão a espaço corporativo

A segunda punição decorre de uma manifestação realizada em maio de 2025 na sede do grupo de navegação Maersk, na capital dinamarquesa. Conforme a sentença, a ativista entrou nas dependências da companhia com outros manifestantes portando materiais de limpeza.

Os participantes realizaram uma faxina simbólica dentro dos escritórios da empresa. O objetivo da ação era protestar contra o transporte de armamentos e de combustíveis fósseis operado pela companhia marítima.

A jovem acumula detenções temporárias em protestos anteriores. Ela já recebeu outras multas financeiras impostas pela justiça decorrentes de suas ações públicas.

Trajetória e manifestações recentes

Greta Thunberg ganhou notoriedade mundial quando ainda era estudante por meio da greve climática "Schulstreik fürs Klima". O protesto solitário iniciado em frente ao Parlamento da Suécia gerou a criação do movimento global "Fridays for Future".

A ativista também passou a utilizar o alcance de suas redes sociais para destacar a situação da população palestina na Faixa de Gaza. As postagens sobre o tema ocorrem de forma contínua desde outubro de 2023, período em que a guerra de Gaza teve início.

Dias antes da decisão judicial, a jovem discursou na conferência climática da ONU, a COP31, realizada em Antália, na Turquia. Durante o evento internacional, ela criticou os responsáveis políticos por perderem o foco das vítimas da crise ecológica.

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A sueca de 23 anos afirmou que as lideranças presentes estavam "completamente desconectados da realidade". Ao falar sobre o impacto da crise climática, Thunberg afirmou: "enquanto falamos aqui, vidas, ecossistemas e espécies inestimáveis estão sendo perdidos, os quais nunca recuperaremos".