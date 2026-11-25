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O 18º Corpo de Exército da Ucrânia comunicou oficialmente o recebimento de uma remessa de veículos blindados de combate alemães Lynx. Em postagem no Facebook, a unidade militar declarou: "agradecemos ao governo alemão e ao povo alemão por seu apoio à Ucrânia!".

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A quantidade exata de veículos entregues à brigada não foi informada. As tripulações realizaram treinamento prévio na Alemanha e dominaram a condução do blindado de alta complexidade técnica em pouco tempo. Os soldados ucranianos elogiaram a capacidade de proteção, a mobilidade no terreno, os armamentos instalados e o espaço disponível no interior do veículo.

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Especificações técnicas do blindado

O modelo Lynx reúne as seguintes características de operação:

peso: cerca de 44 toneladas

tripulação: três pessoas e capacidade para transportar até oito soldados de infantaria

torre: modelo Lance 2 com canhão automático de 30 milímetros

munição: programável para atingir alvos aéreos e tropas abrigadas

armamento adicional: metralhadora de 7,62 milímetros e mísseis guiados antitanque opcionais, em sua maioria do tipo Spike

Defesa contra drones e cronograma de produção

As Forças Armadas da Ucrânia planejam utilizar os veículos para enfrentar drones russos. O sistema do Lynx consegue identificar aeronaves não tripuladas de forma autônoma e auxilia os operadores a combater esses alvos por meio de disparos múltiplos.

O repasse decorre de um contrato firmado pela Rheinmetall em dezembro de 2025. Em janeiro de 2026, a fabricante de armas anunciou a liberação de um primeiro lote de cinco unidades do modelo KF41 financiado pelo governo da Alemanha. O valor dessa encomenda atingiu a faixa intermediária de dezenas de milhões de euros.

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O portal de notícias especializadas "Defence Blog" informou que os blindados passaram por adaptações específicas para atender às forças da Ucrânia. Outras remessas estão programadas, e a Rheinmetall pretende produzir unidades diretamente na Ucrânia futuramente. O planejamento original estipulava a chegada das cinco viaturas para o início de 2026. Em dezembro de 2024, a Ucrânia já havia recebido um exemplar isolado do Lynx para a realização de testes.