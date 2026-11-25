Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Nas últimas semanas, dezenas de embarcações com milhares de jovens zarparam da costa do Senegal. A intensificação dessas saídas ocorre em meio a um cenário de crise econômica, desconfiança nas instituições e frustração juvenil no país.

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O sociólogo Aly Tandian, professor da Universidade Gaston Berger de Saint Louis e diretor do Observatório Senegalês de Migrações, afirma que a partida representa "uma busca de dignidade". Ficar em situação de dependência, sem custear despesas familiares ou construir um lar, impulsiona a viagem como forma de retomar o controle sobre o próprio destino.

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Fatores estruturais do êxodo

A escolha pelo mar reflete o bloqueio de trajetórias sociais e o fechamento de canais legais. O avanço da crise atua como acelerador ao enfraquecer famílias e limitar oportunidades:

crise da pesca artesanal e alterações no meio ambiente;

sensação de desigualdade no acesso a oportunidades;

diplomas que não garantem emprego ou reconhecimento social;

estratégia familiar de sustento com papel central das mães.

No campo político, a alternância de poder ocorrida em 2024 gerou discursos de ruptura e soberania. O atraso na entrega de melhorias alimenta desencanto e sentimento de abandono na juventude, que cobrava mudanças nas regras do jogo.

Limites da vigilância de fronteiras

A gestão adotada pela Espanha e pela União Europeia aposta na vigilância marítima e na externalização de fronteiras há vinte anos. Tandian avalia que o modelo falha politicamente ao focar apenas na contenção, o que fortalece traficantes e torna as rotas mais perigosas.

A contenção na Mauritânia reconcentrou saídas no Senegal e na Gâmbia, além de ampliar trajetos a partir da Guiné. O número de chegadas caiu em 2025 e no primeiro semestre de 2026, mas voltou a subir no outono de 2026.

Programas de migração circular também recebem críticas por limitar profissionais qualificados a serviços agrícolas temporários. Termos assinados em 2024 estabelecem contratos de até quatro anos, com teto de nove meses de trabalho por ano.

Iniciativas anteriores mostraram vulnerabilidades. Em 2007, mais de 700 mulheres viajaram para a colheita de morango em Huelva. Estudo feito com 525 trabalhadoras indicou que muitas migraram para empregos domésticos nas cidades, caindo na situação irregular.

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Para conter saídas com eficácia, o pesquisador aponta a urgência de criar condições de permanência, abrir rotas legais e estruturar uma política migratória integrada no Senegal, reivindicada há mais de dez anos.