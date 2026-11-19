Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A China registra este ano uma queda inédita de 0,9% nas emissões de CO2 de origem fóssil. O recuo decorre da expansão acelerada das energias renováveis e foi divulgado no relatório "Orçamento Global de Carbono", apresentado em Antália na segunda semana da COP31. O país continua sendo o maior emissor mundial de gases de efeito estufa, mas busca reverter a trajetória da poluição atmosférica.

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O cenário nacional é crítico no controle da poluição por plástico, especialmente em sacolas e embalagens. Mesmo com a evolução regulatória, itens descartáveis permanecem presentes no dia a dia da população. A produção de plástico de uso único deve registrar novo crescimento no país este ano, alcançando a marca de 18,5 milhões de toneladas.

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Comércio descumpre regras e evita cobranças

Em feiras e mercados urbanos de Pequim, o inspetor voluntário Liu Shen Guang, vinculado à associação ambiental "Bi Chumei", circula com celular em mãos para monitorar como as sacolas plásticas são utilizadas. As regras vigentes proíbem embalagens ultrafinas e exigem que comerciantes comprovem a cobrança pelos itens plásticos entregues aos consumidores.

O cumprimento da norma falha na rotina dos estabelecimentos. Liu Shen Guang aponta que ninguém cobra pelas sacolas plásticas, pois os vendedores temem perder competitividade. Ao receber os alertas do inspetor, a administração do mercado emite apenas advertências verbais, mantendo as penalidades financeiras quase inexistentes.

O plano das autoridades de extinguir sacolas não biodegradáveis nos mercados urbanos até o fim de 2025 segue distante da realidade prática. Nos supermercados, tais produtos ganharam espaço, mas o excesso geral de embalagens continua gerando acúmulo de lixo.

Impacto das entregas de comida e compras online

A expansão do comércio eletrônico e do transporte de refeições agrava o descarte de resíduos. Ao receber o almoço no escritório, a consumidora Beibei nota o uso excessivo de materiais: macarrão, legumes e molho chegam divididos em três recipientes plásticos, protegidos por saco isotérmico com papel alumínio. Ela reconhece o impacto ecológico, mas pontua a exigência de manter a conservação dos alimentos.

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A China conta com uma indústria relevante de reciclagem, embora grande parcela dos descartáveis escape do processamento adequado. Desde o último verão, um novo código ambiental impôs restrições mais severas sobre a produção e a venda de plásticos descartáveis. Yao Jia, representante da organização "Bi Chumei", afirma que a novidade representa um avanço e aguarda os resultados práticos, reforçando a expectativa de uma proibição desses materiais em escala nacional.