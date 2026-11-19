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Autoridades da Itália multaram o responsável por um restaurante na cidade de Bolonha por manter ilegalmente uma tartaruga-de-orelha-vermelha. O animal pertence a uma espécie exótica classificada como invasora, cuja posse é proibida no território da Itália e em toda a União Europeia.

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O réptil vivia em um lago artificial instalado nas proximidades do estabelecimento comercial. Logo após a apreensão, as autoridades transferiram o animal para uma estrutura autorizada, responsável pela guarda e pela gestão do exemplar.

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Comportamento e traços biológicos

Identificada cientificamente como Trachemys scripta elegans, a espécie tem hábitos diurnos e dieta onívora. O réptil costuma passar longos períodos fora da água para realizar a termorregulação sob o sol.

A nutrição do animal inclui quatro fontes principais:

peixes;

anfíbios;

invertebrados;

plantas aquáticas.

Existem variações físicas evidentes entre os sexos. As fêmeas medem de 25 a 30 centímetros de comprimento e conseguem superar 2,5 quilos de peso. Os machos apresentam tamanho menor, mas possuem unhas muito compridas e cauda mais espessa e longa.

A longevidade varia segundo o ambiente. Em cativeiro, esses animais vivem em média até 35 anos. Na natureza selvagem, os exemplares raramente ultrapassam a marca de 25 anos de vida.

Regras de controle e impacto ecológico

Por integrar a lista de espécies exóticas invasoras, a tartaruga sofre restrições legais rigorosas. A legislação da Itália e da União Europeia veda quatro ações:

a importação da espécie;

o comércio de exemplares;

a reprodução em cativeiro;

o descarte ou soltura na natureza.

A posse só ocorre legalmente para indivíduos que já mantinham o animal antes da entrada em vigor das proibições oficiais. Nesses casos, o tutor precisava declarar o exemplar de forma regular perante as autoridades competentes.

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O abandono em cursos de água gera prejuízos graves ao meio ambiente. A espécie disputa recursos com a tartaruga-palustre-europeia e danifica a biodiversidade nativa ao consumir ovos da espécie europeia, anfíbios e membros da fauna autóctone.