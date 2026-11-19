Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Os 400 maiores data centers dos Estados Unidos lançaram mais gases de efeito estufa na atmosfera em um ano do que toda a Dinamarca. O dado integra um estudo da Universidade Harvard, publicado no periódico "Nature Sustainability", que analisou 403 instalações entre maio de 2024 e abril de 2025.

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A pesquisa estimou que o consumo elétrico dessas estruturas gerou cerca de 28,3 milhões de toneladas de dióxido de carbono. Mais da metade dos 82 terawatts-hora consumidos, volume suficiente para abastecer quase 7 milhões de residências por um ano, veio de combustíveis fósseis.

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Segundo Francesca Dominici, professora de bioestatística em Harvard e autora sênior da análise, o impacto equivale às emissões de todo o estado de Michigan ou de um país europeu pequeno. Dominici alertou para o planejamento de outros 2.000 centros de processamento, apontando um retrocesso no controle de emissões.

Em paralelo, o grupo Climate Action Against Disinformation (Ação climática contra a desinformação) relatou que o consumo elétrico das maiores companhias de tecnologia subiu 240% entre 2022 e 2025, distanciando as corporações de suas metas ecológicas.

O pacto na COP31 e os debates do setor

Durante as negociações climáticas da COP31 em Antália, na Turquia, o país anfitrião e a União Internacional de Telecomunicações lançaram o "Compromisso de Antalya sobre Inteligência Artificial". O compromisso voluntário propõe data centers abastecidos por energia limpa, sistemas eficientes de água, reutilização de infraestrutura e transparência sobre impactos ambientais.

O chefe de clima da Organização das Nações Unidas, Simon Stiell, afirmou no lançamento que a sociedade não pode aceitar tarifas mais altas e poluição em troca de promessas futuras.

Entre lideranças globais, as avaliações divergem. O ex-vice-presidente norte-americano Al Gore citou projeções do economista Nicholas Stern, que prevê redução de 6% a 9% nas emissões até 2030 com a ajuda da inteligência artificial avançada. Já o porta-voz da Climate Action Against Disinformation, Philip Newell, declarou ceticismo sobre os benefícios anunciados pelas empresas.

Aproveitamento térmico para aquecer residências

Uma alternativa para atenuar o impacto ambiental envolve a captura do calor gerado pelos computadores dos centros operacionais. A Agência Internacional de Energia calcula que esses centros poderiam aquecer cerca de 10% dos lares europeus até 2030 se integrados a redes de distribuição comunitária.

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A empresa dinamarquesa Danfoss apontou o calor residual como uma fonte energética contínua capaz de substituir o gás natural. Nos Estados Unidos, a companhia BaRupOn desenvolve projetos no Texas e na Dakota do Norte para reaproveitar a temperatura de instalações, enquanto o professor Gregor Henze, da Universidade do Colorado em Boulder, explicou que sistemas resfriados por líquido fornecem a temperatura adequada para alimentar essas redes térmicas.