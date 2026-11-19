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A Corporação Autônoma Regional das Bacias dos Rios Negro e Nare (Cornare), autoridade ambiental da Colômbia, iniciará nos próximos cinco meses a eutanásia química de 10 hipopótamos na região de Magdalena Medio Antioquenho.

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Os animais foram identificados como risco para comunidades locais, segundo informou o diretor da entidade, Javier Valencia, em declarações ao programa "Noticias Caracol".

O procedimento cumpre diretrizes do Ministério do Meio Ambiente e integra o plano de manejo da espécie invasora. Os animais selecionados habitam áreas de Puerto Nare, Doradal e Isla del Silencio, locais com registros de aproximação a zonas povoadas e comportamentos agressivos.

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Em Puerto Nare, um dos animais permanece perto do trajeto fluvial que crianças utilizam de barco para chegar até a escola. Ações judiciais exigem intervenção imediata das autoridades ambientais, que avaliaram e descartaram alternativas de relocalização para essa ocorrência.

Avanço populacional e impactos ambientais

Atualmente, 260 hipopótamos vivem distribuídos em áreas de cinco corporações autônomas regionais. Cerca de 70% dessa população ocupa o território da Cornare, no leste de Antioquia.

A evolução do número de espécimes ocorreu em ritmo constante:

1994: chegada dos primeiros quatro animais;

2010: aumento do grupo para 60 indivíduos;

2020: contagem atinge 220 animais;

projeção para os próximos cinco anos: risco de alcançar 400 exemplares sem contenção.

O crescimento da espécie afeta ecossistemas nativos e eleva o perigo de encontros em áreas rurais. Javier Valencia alertou também para a redução de fontes de água durante o fenômeno El Niño, fator que pode forçar o deslocamento dos hipopótamos para novos territórios.

Estratégia de controle e histórico

A eutanásia química dos 10 animais funcionará como ação piloto ao longo de cinco meses. A gestão da Cornare inclui outras etapas operacionais:

esterilização de espécimes;

confinamento;

translocação;

educação ambiental com moradores, pescadores e visitantes, iniciada em locais como Doradal.

Os animais chegaram ao país na década de 1980 para integrar o zoológico privado da Fazenda Nápoles, pertencente a Pablo Escobar, em Puerto Triunfo. Dados históricos divergem sobre a quantidade original, oscilando entre quatro e seis espécimes vindos de zoológicos dos Estados Unidos.

Com a morte de Escobar em 2 de dezembro de 1993, a propriedade passou ao controle estatal. A maioria dos animais seguiu para zoológicos, mas os hipopótamos ficaram no local porque o tamanho, o peso e o comportamento territorial impediram a captura e o transporte.

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Sem predadores naturais e com condições adequadas nos rios e áreas úmidas locais, os animais se dispersaram pela bacia do rio Magdalena a partir de 2007. Em 2022, o Ministério do Meio Ambiente declarou o hipopótamo como espécie exótica invasora, autorizando o desenvolvimento de medidas contínuas de manejo populacional.