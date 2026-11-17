Detido no Distrito Sul de Nova York há mais de dez meses após uma operação militar americana, Nicolás Maduro mantém uma rotina de leitura com mais de 200 livros recebidos no cárcere. A lista com as obras enviadas ao ex-presidente da Venezuela foi revelada nesta segunda-feira (16/11) pelo portal Brasil de Fato, que obteve a informação com exclusividade junto ao portal El Grito del Sur.

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O filho de Maduro, Nicolás Ernesto, envia as publicações de maneira contínua para o local onde o venezuelano aguarda julgamento por acusações de narcotráfico e corrupção. O catálogo engloba reflexões políticas latino-americanas, história internacional, textos sagrados, literatura clássica e passatempos práticos.

O acervo literário inclui clássicos mundiais como "Cien años de soledad", "Don Quijote de la Mancha", "Guerra Y Paz", "Los Miserables" e a ficção "1984". A seção sobre pensamento latino-americano reúne títulos históricos: os textos "Obras de Simón Bolívar", "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Edición de Letra Grande", "La prisión fecunda" e "Conducción Política".

No segmento religioso, o acervo conta com os livros "Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco", "Laudato Si: Carta encíclica de S.S. Francisco sobre el cuidado de la casa comum" e "Catecismo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino". Nos campos científico e social, figuram os volumes "Mi visión del mundo", de Albert Einstein, e "Armas, gérmenes y acero/Guns, Germs, and Steel".

As remessas também incluem opções de lazer e aprendizado prático, com manuais de artesanato — os guias "Curso práctico de crochet: Nivel inicial", "Crochet para principiantes: Una completa guía paso a paso" e "The Crochet Amigurumi Bible" — jogos de raciocínio — "Sopa de Letras", "1000+ Sudoku Fáciles a Difíciles en Español" e "Murdle: Resuelve el crimen: 100 acertijos endiablados" — e coleções esportivas: o item "Coleção de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 – Álbum" e o pacote "Paquete de inicio de calcomanías de la Copa Mundial de la FIFA Panini 2026".

Obras de Simón Bolívar

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Edición de Letra Grande

Ñamérica

Del tercer mundo para un único mundo: Pensamiento y accionar político de Alí Primera

Alí Primera. Biografía: El cantautor del Pueblo de Venezuela

La prisión fecunda

Conducción Política

Río bravo. La frontera entre Sheinbaum y Trump

Bolívar conductor de tropas

Bolívar. Ensayo de una interpretación bibliográfica a través de sus documentos

San Oscar Arnulfo Romero: Vida y muerte

Homilías de denuncia y compasión. Ciclo A (1977-1978)

História latino-americana

Juan Bautista Arismendi: El isleño de la Libertad

Puerto Rico: Historia de una nación / Puerto Rico: A National History

La historia de la República Dominicana: Desde sus orígenes hasta la nación moderna

Historia concisa de Colombia (1810-2013): Una guía para lectores desprevenidos

Historia de México: Una guía fascinante sobre la historia de México

1491: Una nueva historia de las Américas antes de Colon

Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela

El conquistador español del siglo XVI: ensayo de interpretación

Estados Unidos: história, política e sociedade

Los nativos americanos: Una guía fascinante sobre la historia de los nativos americanos y el Camino de las Lágrimas

Sobre el amor: Dr. Martin Luther King Jr. on Love

Our God Is Marching On: Dios avanza con nosotros

Tengo un sueño: Martin Luther King Jr. La biografía no autorizada

La Constitución de los Estados Unidos de América

Obama, Trump y la historia silenciada de los Estados Unidos en el siglo XXI

Por qué se rompió Estados Unidos: Populismo y polarización en la era Trump

Los 46 presidentes de América: Historias, logros y legados de los estadounidenses

Imperium et Consilium: La política exterior norteamericana y sus teóricos

El Federalista

Walden

La otra historia de los Estados Unidos / A People’s History of the United States

La historia indígena de Estados Unidos

Todos los hombres del presidente

La Biblia de Jefferson: La vida y la moral de Jesús de Nazaret

Religião, teologia, cristianismo e espiritualidade ocidental

Una vida perfecta: La historia completa del Señor Jesús

Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco

El loco de Dios en el fin del mundo / God’s Madman at the End of the World

Santa palabra: José Gregorio Hernández por sí mismo

Un hombre conforme al corazón de Dios

Colección Emmet Fox – Obras Actualizadas – en español

Geografía histórica del mundo bíblico, La

La Torá en español: Completa, letra grande

El evangelio según Jesucristo / The Gospel According to Jesus Christ

El Talmud

Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente: Una reflexión sobre el libro de Job

Misal 2026: Ciclo A

Misal Católico 2026: Misal Católico con Ordinario de la Misa

Más que un carpintero

Dilexi Te: Exhortación apostólica del Santo Padre León XIV

El libro de Enoc: Los manuscritos apócrifos

Laudato Si: Carta encíclica de S.S. Francisco sobre el cuidado de la casa común

Carta encíclica Dilexit nos: Sobre el amor humano y divino de Cristo

Fratelli Tutti

Vida de Jesús

La Biblia contada para escépticos

Santo Tomás de Aquino: La unión de la razón y la fe

Catecismo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino

La Oración del Señor: El Padre Nuestro

Sobre la oración y la Vida Contemplativa

Introducción al Antiguo Testamento

La Historia NVI: La Biblia en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo

Pablo de Tarso: Apóstol y testigo

Simón Pedro

San Pablo: Heraldo de Cristo

San Pedro: La vida y el legado del apóstol más importante de Jesús

San Pablo: El hombre alcanzado por Cristo

San Francisco de Asís: La rebeldía de un santo

Vida de San Francisco de Asís

Novena a San Francisco de Asís

Las Florecillas de San Francisco de Asís

San Francisco de Asís Santo Tomás de Aquino

San Francisco de Asís: 70 Frases Inspiradoras

Obras Completas de San Justino Mártir

Escritos cristianos del siglo I y II: La tradición primitiva

Diálogos Filosóficos I: Los diálogos de Casiciaco

El Evangelio de los Esenios

Las enseñanzas de los esenios desde Enoch hasta los rollos del mar Muerto

El evangelio de los Esenios II

El evangelio de los Esenios III y IV

História de outras regiões do mundo e geopolítica global

Gandhi: La fuerza de la no violencia

Gandhi: lucha, vida y enseñanzas

Mahatma Gandhi, La historia de mis experimentos con la verdad

Nelson Mandela: Por sí mismo

El libro completo de las pirámides / The entire book of the pyramids

Las Pirámides de Egipto

Pirámides del mundo: Historia, constructores y teorías

El genio de las pirámides: soluciones criptoterrestres a los retos arquitectónicos egipcios

La derrota de Occidente

Fundamentos del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era

Una historia breve de Rusia: Cómo entender la nación más compleja del mundo

Una muy breve historia de Rusia

Breve historia del conflicto entre Ucrania y Rusia: Geopolítica, invasión y propaganda en el siglo XXI

Imperios: La lógica del dominio del mundo desde la antigua Roma a Estados Unidos

Orientalismo / Orientalism

Una historia de España

Breve historia de Corea

El Corazón Dividido de Asia: Nacionalismo y poder en Corea

Solo hay un Dios: Breve historia de la evolución del Islam

Literatura, poesía, teatro e biografias literárias

Cien años de soledad

Don Quijote de la Mancha

Doña Bárbara

La vida exagerada de Martín Romaña

Life Vida: Mi historia a través de la historia

Guerra Y Paz

Los Miserables

Mil y Una Noches, Las

El padrino / The Godfather

1984

Una historia de Dos Ciudades

Oliver Twist

La muerte de Artemio Cruz

Shibumi

El ratón y la montaña

Visita a Ganímedes

Antología poética Benedetti. Selección y prólogo de Joan Manuel Serrat

La vida exagerada de Martín Romaña

El Hombre de Hierro

Shogun

Ídolos rotos

Robinson Crusoe

El tambor de hojalata / The Tin Drum

El Gatopardo

Germinal

Las uvas de la ira

Matar a un ruiseñor

Trampa 22 / Catch 22

Jazz

El origen de los otros

Todos los hermosos caballos

En la frontera

Ciudades de la llanura

Utopía

Antología poética de Gabriela Mistral

Filosofia, sociedade, ciência, economia e tecnologia

Mi visión del mundo

Palabras de un genio: Albert Einstein

Einstein para la vida diaria

Armas, gérmenes y acero/Guns, Germs, and Steel

El arte de la prudencia: El clásico original de Baltasar Gracián

El arte de la guerra – Sun Tzu

El Estado y la revolución

Economía para el 99?% de la población

Introducción a la filosofía de la praxis

El libro rojo

Sobre la práctica y la contradicción: Introducción de Slavoj Žižek

Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA

Liderazgo: Seis estudios sobre estrategia mundial

Tecnofascismo: Entre la lógica del control y la política del miedo

R. W. Emerson – ensayos completos en español

La historia de Internet: Desde sus inicios hasta 2025

La primera megafauna: La apasionante historia de los mamíferos más fabulosos

Sapiens. De animales a dioses

Superficiales: ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?

100 Futuros: Cien escenarios del mundo que viene con la inteligencia artificial

Magnifica Humanitas: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial

El capital desde cero

Slow Down. Cómo el decrecimiento puede salvar el planeta

Patear la escalera. ¿Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer?

Isaac Newton: El último mago y el primer científico

Isaac Newton y la armonía del cosmos: Matemática, filosofía natural y descubrimientos

Tradições espirituais orientais, esoterismo e misticismo

La Paz Suprema: Prashanti Vahini

El Gita, un torrente de sabiduría: Gita Vahini

El Oráculo del Guerrero

I Ching, El Libro de los Cambios

Tao Te Ching AO

Las Analectas de Confucio

Bhagavad Gita: El canto del señor

El Kybalion

La danza de los maestros de Wu Li: La nueva física… y de la sabiduría oriental

Corpus Hermeticum

Hermes Trismegistus y su filosofía

Desenvolvimento pessoal, saúde, mente e meditação

La Teoría Sintérgica

Piensa lo bueno y se te dará

Te regalo lo que se te antoje. El secreto que Conny Méndez ya había descubierto

Manual práctico y sencillo de meditaciones y relajaciones fáciles

El poder del pensamiento positivo

Colección Thomas Troward – Obras actualizadas en español

La Ciencia de la Mente: La Edición Definitiva

Lecciones de verdad

Cómo corregir la alta presión sanguínea sin medicamentos

La nueva cura bíblica para la presión alta

Mindfulness: meditaciones fáciles para principiantes

Aprendiendo a meditar: Meditación para principiantes

Cómo mejorar para mejorar el rendimiento: Ejercicios funcionales para danza, yoga y pilates

Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo: La alternativa cuántica al envejecimiento

Grandeza/Greatness

El espíritu de la esperanza

El camino del artista. Kit de herramientas/The Artist’s Way. Toolkit

Guía de calistenia y Street Workout

Manuais, idiomas, artesanato e jogos

Diccionario Español-Inglés Merriam-Webster

4.000 Palabras Más Usadas En Inglés

Diccionario Jurídico de Bolsillo Español/Inglés

Diccionario Larousse del Español Moderno

Sopa de Letras

1000+ Sudoku Fáciles a Difíciles en Español

Cuaderno de pasatiempos para Adultos

El peregrino

GuíaBurros Primeros Auxilios: Tú puedes salvar vidas

H4D Organizador de archivos de acordeón

50 chengyu imprescindibles

Paquete de inicio de calcomanías de la Copa Mundial de la FIFA Panini 2026

Estiramientos: Enciclopedia de ejercicios

Historia de los Mundiales

Curso práctico de crochet: Nivel inicial

Crochet para principiantes: Una completa guía paso a paso

El Gran Libro del Crochet: Decohogar

Crochet Cute Critters: 26 Easy Amigurumi Patterns

Mini animalitos de ganchillo en llavero

The Crochet Amigurumi Bible

Amigurumi Friends: 20 Easy Patterns

Crochet Animal Friends: Techniques & Patterns

Colección de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 – Álbum

400 CHISTES para adultos

2026 Panini FIFA Copa del Mundo – Caja de colección de cromos