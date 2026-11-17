Dos clássicos ao crochê: confira os livros de Nicolás Maduro na prisão
Lista enviada com exclusividade ao portal Brasil de Fato revela leituras enviadas pela família a Nicolás Maduro em NY
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Detido no Distrito Sul de Nova York há mais de dez meses após uma operação militar americana, Nicolás Maduro mantém uma rotina de leitura com mais de 200 livros recebidos no cárcere. A lista com as obras enviadas ao ex-presidente da Venezuela foi revelada nesta segunda-feira (16/11) pelo portal Brasil de Fato, que obteve a informação com exclusividade junto ao portal El Grito del Sur.
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O filho de Maduro, Nicolás Ernesto, envia as publicações de maneira contínua para o local onde o venezuelano aguarda julgamento por acusações de narcotráfico e corrupção. O catálogo engloba reflexões políticas latino-americanas, história internacional, textos sagrados, literatura clássica e passatempos práticos.
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O acervo literário inclui clássicos mundiais como "Cien años de soledad", "Don Quijote de la Mancha", "Guerra Y Paz", "Los Miserables" e a ficção "1984". A seção sobre pensamento latino-americano reúne títulos históricos: os textos "Obras de Simón Bolívar", "Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Edición de Letra Grande", "La prisión fecunda" e "Conducción Política".
No segmento religioso, o acervo conta com os livros "Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco", "Laudato Si: Carta encíclica de S.S. Francisco sobre el cuidado de la casa comum" e "Catecismo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino". Nos campos científico e social, figuram os volumes "Mi visión del mundo", de Albert Einstein, e "Armas, gérmenes y acero/Guns, Germs, and Steel".
As remessas também incluem opções de lazer e aprendizado prático, com manuais de artesanato — os guias "Curso práctico de crochet: Nivel inicial", "Crochet para principiantes: Una completa guía paso a paso" e "The Crochet Amigurumi Bible" — jogos de raciocínio — "Sopa de Letras", "1000+ Sudoku Fáciles a Difíciles en Español" e "Murdle: Resuelve el crimen: 100 acertijos endiablados" — e coleções esportivas: o item "Coleção de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 – Álbum" e o pacote "Paquete de inicio de calcomanías de la Copa Mundial de la FIFA Panini 2026".
Lista completa
Obras de Simón Bolívar
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Edición de Letra Grande
Ñamérica
Del tercer mundo para un único mundo: Pensamiento y accionar político de Alí Primera
Alí Primera. Biografía: El cantautor del Pueblo de Venezuela
La prisión fecunda
Conducción Política
Río bravo. La frontera entre Sheinbaum y Trump
Bolívar conductor de tropas
Bolívar. Ensayo de una interpretación bibliográfica a través de sus documentos
San Oscar Arnulfo Romero: Vida y muerte
Homilías de denuncia y compasión. Ciclo A (1977-1978)
História latino-americana
Juan Bautista Arismendi: El isleño de la Libertad
Puerto Rico: Historia de una nación / Puerto Rico: A National History
La historia de la República Dominicana: Desde sus orígenes hasta la nación moderna
Historia concisa de Colombia (1810-2013): Una guía para lectores desprevenidos
Historia de México: Una guía fascinante sobre la historia de México
1491: Una nueva historia de las Américas antes de Colon
Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela
El conquistador español del siglo XVI: ensayo de interpretación
Estados Unidos: história, política e sociedade
Los nativos americanos: Una guía fascinante sobre la historia de los nativos americanos y el Camino de las Lágrimas
Sobre el amor: Dr. Martin Luther King Jr. on Love
Our God Is Marching On: Dios avanza con nosotros
Tengo un sueño: Martin Luther King Jr. La biografía no autorizada
La Constitución de los Estados Unidos de América
Obama, Trump y la historia silenciada de los Estados Unidos en el siglo XXI
Por qué se rompió Estados Unidos: Populismo y polarización en la era Trump
Los 46 presidentes de América: Historias, logros y legados de los estadounidenses
Imperium et Consilium: La política exterior norteamericana y sus teóricos
El Federalista
Walden
La otra historia de los Estados Unidos / A People’s History of the United States
La historia indígena de Estados Unidos
Todos los hombres del presidente
La Biblia de Jefferson: La vida y la moral de Jesús de Nazaret
Religião, teologia, cristianismo e espiritualidade ocidental
Una vida perfecta: La historia completa del Señor Jesús
Esperanza. La autobiografía: Memorias del papa Francisco
El loco de Dios en el fin del mundo / God’s Madman at the End of the World
Santa palabra: José Gregorio Hernández por sí mismo
Un hombre conforme al corazón de Dios
Colección Emmet Fox – Obras Actualizadas – en español
Geografía histórica del mundo bíblico, La
La Torá en español: Completa, letra grande
El evangelio según Jesucristo / The Gospel According to Jesus Christ
El Talmud
Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente: Una reflexión sobre el libro de Job
Misal 2026: Ciclo A
Misal Católico 2026: Misal Católico con Ordinario de la Misa
Más que un carpintero
Dilexi Te: Exhortación apostólica del Santo Padre León XIV
El libro de Enoc: Los manuscritos apócrifos
Laudato Si: Carta encíclica de S.S. Francisco sobre el cuidado de la casa común
Carta encíclica Dilexit nos: Sobre el amor humano y divino de Cristo
Fratelli Tutti
Vida de Jesús
La Biblia contada para escépticos
Santo Tomás de Aquino: La unión de la razón y la fe
Catecismo de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino
La Oración del Señor: El Padre Nuestro
Sobre la oración y la Vida Contemplativa
Introducción al Antiguo Testamento
La Historia NVI: La Biblia en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo
Pablo de Tarso: Apóstol y testigo
Simón Pedro
San Pablo: Heraldo de Cristo
San Pedro: La vida y el legado del apóstol más importante de Jesús
San Pablo: El hombre alcanzado por Cristo
San Francisco de Asís: La rebeldía de un santo
Vida de San Francisco de Asís
Novena a San Francisco de Asís
Las Florecillas de San Francisco de Asís
San Francisco de Asís Santo Tomás de Aquino
San Francisco de Asís: 70 Frases Inspiradoras
Obras Completas de San Justino Mártir
Escritos cristianos del siglo I y II: La tradición primitiva
Diálogos Filosóficos I: Los diálogos de Casiciaco
El Evangelio de los Esenios
Las enseñanzas de los esenios desde Enoch hasta los rollos del mar Muerto
El evangelio de los Esenios II
El evangelio de los Esenios III y IV
História de outras regiões do mundo e geopolítica global
Gandhi: La fuerza de la no violencia
Gandhi: lucha, vida y enseñanzas
Mahatma Gandhi, La historia de mis experimentos con la verdad
Nelson Mandela: Por sí mismo
El libro completo de las pirámides / The entire book of the pyramids
Las Pirámides de Egipto
Pirámides del mundo: Historia, constructores y teorías
El genio de las pirámides: soluciones criptoterrestres a los retos arquitectónicos egipcios
La derrota de Occidente
Fundamentos del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas para la nueva era
Una historia breve de Rusia: Cómo entender la nación más compleja del mundo
Una muy breve historia de Rusia
Breve historia del conflicto entre Ucrania y Rusia: Geopolítica, invasión y propaganda en el siglo XXI
Imperios: La lógica del dominio del mundo desde la antigua Roma a Estados Unidos
Orientalismo / Orientalism
Una historia de España
Breve historia de Corea
El Corazón Dividido de Asia: Nacionalismo y poder en Corea
Solo hay un Dios: Breve historia de la evolución del Islam
Literatura, poesía, teatro e biografias literárias
Cien años de soledad
Don Quijote de la Mancha
Doña Bárbara
La vida exagerada de Martín Romaña
Life Vida: Mi historia a través de la historia
Guerra Y Paz
Los Miserables
Mil y Una Noches, Las
El padrino / The Godfather
1984
Una historia de Dos Ciudades
Oliver Twist
La muerte de Artemio Cruz
Shibumi
El ratón y la montaña
Visita a Ganímedes
Antología poética Benedetti. Selección y prólogo de Joan Manuel Serrat
La vida exagerada de Martín Romaña
El Hombre de Hierro
Shogun
Ídolos rotos
Robinson Crusoe
El tambor de hojalata / The Tin Drum
El Gatopardo
Germinal
Las uvas de la ira
Matar a un ruiseñor
Trampa 22 / Catch 22
Jazz
El origen de los otros
Todos los hermosos caballos
En la frontera
Ciudades de la llanura
Utopía
Antología poética de Gabriela Mistral
Filosofia, sociedade, ciência, economia e tecnologia
Mi visión del mundo
Palabras de un genio: Albert Einstein
Einstein para la vida diaria
Armas, gérmenes y acero/Guns, Germs, and Steel
El arte de la prudencia: El clásico original de Baltasar Gracián
El arte de la guerra – Sun Tzu
El Estado y la revolución
Economía para el 99?% de la población
Introducción a la filosofía de la praxis
El libro rojo
Sobre la práctica y la contradicción: Introducción de Slavoj Žižek
Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA
Liderazgo: Seis estudios sobre estrategia mundial
Tecnofascismo: Entre la lógica del control y la política del miedo
R. W. Emerson – ensayos completos en español
La historia de Internet: Desde sus inicios hasta 2025
La primera megafauna: La apasionante historia de los mamíferos más fabulosos
Sapiens. De animales a dioses
Superficiales: ¿Qué está haciendo internet con nuestras mentes?
100 Futuros: Cien escenarios del mundo que viene con la inteligencia artificial
Magnifica Humanitas: Sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial
El capital desde cero
Slow Down. Cómo el decrecimiento puede salvar el planeta
Patear la escalera. ¿Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer?
Isaac Newton: El último mago y el primer científico
Isaac Newton y la armonía del cosmos: Matemática, filosofía natural y descubrimientos
Tradições espirituais orientais, esoterismo e misticismo
La Paz Suprema: Prashanti Vahini
El Gita, un torrente de sabiduría: Gita Vahini
El Oráculo del Guerrero
I Ching, El Libro de los Cambios
Tao Te Ching AO
Las Analectas de Confucio
Bhagavad Gita: El canto del señor
El Kybalion
La danza de los maestros de Wu Li: La nueva física… y de la sabiduría oriental
Corpus Hermeticum
Hermes Trismegistus y su filosofía
Desenvolvimento pessoal, saúde, mente e meditação
La Teoría Sintérgica
Piensa lo bueno y se te dará
Te regalo lo que se te antoje. El secreto que Conny Méndez ya había descubierto
Manual práctico y sencillo de meditaciones y relajaciones fáciles
El poder del pensamiento positivo
Colección Thomas Troward – Obras actualizadas en español
La Ciencia de la Mente: La Edición Definitiva
Lecciones de verdad
Cómo corregir la alta presión sanguínea sin medicamentos
La nueva cura bíblica para la presión alta
Mindfulness: meditaciones fáciles para principiantes
Aprendiendo a meditar: Meditación para principiantes
Cómo mejorar para mejorar el rendimiento: Ejercicios funcionales para danza, yoga y pilates
Cuerpos sin edad, mentes sin tiempo: La alternativa cuántica al envejecimiento
Grandeza/Greatness
El espíritu de la esperanza
El camino del artista. Kit de herramientas/The Artist’s Way. Toolkit
Guía de calistenia y Street Workout
Manuais, idiomas, artesanato e jogos
Diccionario Español-Inglés Merriam-Webster
4.000 Palabras Más Usadas En Inglés
Diccionario Jurídico de Bolsillo Español/Inglés
Diccionario Larousse del Español Moderno
Sopa de Letras
1000+ Sudoku Fáciles a Difíciles en Español
Cuaderno de pasatiempos para Adultos
El peregrino
GuíaBurros Primeros Auxilios: Tú puedes salvar vidas
H4D Organizador de archivos de acordeón
50 chengyu imprescindibles
Paquete de inicio de calcomanías de la Copa Mundial de la FIFA Panini 2026
Estiramientos: Enciclopedia de ejercicios
Historia de los Mundiales
Curso práctico de crochet: Nivel inicial
Crochet para principiantes: Una completa guía paso a paso
El Gran Libro del Crochet: Decohogar
Crochet Cute Critters: 26 Easy Amigurumi Patterns
Mini animalitos de ganchillo en llavero
The Crochet Amigurumi Bible
Amigurumi Friends: 20 Easy Patterns
Crochet Animal Friends: Techniques & Patterns
Colección de pegatinas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 – Álbum
400 CHISTES para adultos
2026 Panini FIFA Copa del Mundo – Caja de colección de cromos
Murdle: Resuelve el crimen: 100 acertijos endiablados
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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria