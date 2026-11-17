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A polícia de Valência, na Espanha, interceptou dois patinetes elétricos modificados durante uma patrulha de rotina pelas ciclovias da cidade. Os policiais revelaram uma prática perigosa em expansão nas ruas locais: patinetes elétricos transformados em autênticos bólidos. Os dois modelos retirados de circulação conseguiam atingir a velocidade de 138 km/h, número que supera em mais de cinco vezes o limite regulamentar permitido de 25 km/h.

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A comprovação técnica ocorreu por meio de um dinamômetro, instrumento capaz de medir a força e convertê-la em velocidade. O teste com os patinetes apreendidos apareceu em um vídeo publicado pela corporação policial. Logo após a constatação da irregularidade, os agentes apreenderam os dois equipamentos e autuaram os proprietários que estavam no comando dos veículos.

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Peças de automobilismo e kits velozes

O policial que participou da intervenção fez um alerta sobre a facilidade para modificar esses veículos. Determinados vendedores oferecem patinetes equipados com limitadores de velocidade, mas possibilitam desativar essa restrição técnica por meio de um controle remoto ou de um aplicativo de celular.

Um agente da polícia local detalhou os perigos da alteração: "os veículos apreendidos contêm componentes que provêm praticamente do automobilismo, incompatíveis com um uso seguro na via quando a limitação de velocidade é retirada".

A corporação destacou que conduzir um patinete elétrico a 138 km/h cria um perigo grave no trânsito. O equipamento superpotente representa uma ameaça direta contra o próprio condutor, além de pedestres, ciclistas e outros usuários da via pública.

Multas aplicadas e apuração comercial

Os dois condutores interceptados enfrentam multas que alcançam 500 euros. Conforme noticiou o jornal "El Periodico de aquí", custos adicionais serão somados ao valor devido por causa das modificações mecânicas aplicadas aos patinetes recolhidos.

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A ação da polícia também alcança os comerciantes dos sistemas ilegais. As autoridades investigam estabelecimentos que vendem modelos modificados e entregam ferramentas para destravar o limite de velocidade, apurando violações nas regras de proteção aos consumidores.