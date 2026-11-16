Incêndio atinge prédios e deixa 11 mortos em ponto turístico
Chamas atingiram imóvel perto da famosa praia de Patong durante a madrugada; autoridades locais investigam causas e prestam socorro aos feridos
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Um incêndio em um prédio comercial de quatro andares matou 11 pessoas e deixou 16 feridas na ilha de Phuket, na Tailândia. O fogo atingiu o local nas primeiras horas desta segunda-feira (16/11), segundo informações divulgadas pela polícia local.
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As chamas começaram às 3h17 (horário local) no imóvel onde funcionava uma locadora de veículos. O fogo se espalhou para construções vizinhas, e os bombeiros trabalharam por cerca de duas horas até controlar a situação.
Perfil das vítimas
A polícia local confirmou a identificação dos atingidos:
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11 mortes;
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16 pessoas feridas;
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15 tailandeses entre os feridos;
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um cidadão de Mianmar entre os feridos.
Nenhum turista estrangeiro está entre as vítimas fatais ou entre os feridos no ocorrido, conforme informaram as autoridades policiais.
Local do imóvel e apuração
O prédio atingido pelas chamas fica em uma área urbana próxima à praia de Patong, uma das mais famosas de Phuket, localizada na costa oeste da ilha.
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A causa do incêndio ainda não foi determinada. As autoridades policiais mantêm o caso sob investigação.