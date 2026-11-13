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ASSASSINATO

Caso Kurt Van Dyke: reviravolta leva à prisão da namorada do surfista

Investigação na Costa Rica revela reviravolta sobre a morte do ícone do surfe; polícia descobre esquema armado para roubar cartões bancários

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Correio Braziliense
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Repórter
13/11/2026 17:33 - atualizado em 13/11/2026 17:44

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Caso Kurt Van Dyke: reviravolta leva à prisão da namorada do surfista
Kurt Van Dyke, surfista e empresário assassinado na Costa Rica crédito: Reprodução/Facebook

A polícia da Costa Rica prendeu a namorada do surfista norte-americano Kurt Van Dyke nove meses após o assassinato do atleta. O Organismo de Investigação Judicial deteve a mulher de 31 anos, de sobrenome Arroyo, e um homem de 34 anos, de sobrenome Gutiérrez, durante operações em três residências em Roxana de Pococi, na madrugada de quinta-feira (12/11), conforme noticiou a emissora local Teletica.

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Inicialmente, a mulher declarou aos policiais que dois homens armados haviam invadido a casa e a imobilizado com braçadeiras de plástico para roubar objetos de valor. A apuração tomou outro rumo: a polícia suspeita agora que o ataque ocorreu de forma planejada para conseguir códigos de acesso a cartões bancários vinculados ao hotel do norte-americano.

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Reação dos familiares

A família de Kurt tomou conhecimento das detenções por meio da imprensa, como relatou Peter, irmão da vítima, ao jornal The California Post. Os parentes não tinham contato com a namorada do surfista e pouco sabiam sobre ela. Peter também pontuou que pessoas na região não gostavam do atleta.

"Nem consigo encontrar a palavra certa. Não é um motivo de alegria, mas estamos aliviados por ter chegado ao fim. E talvez nem tenha acabado, já que ainda há, sabe, os processos judiciais e tudo o mais pela frente", declarou Peter sobre o desfecho das ações policiais.

Logo após a morte de Kurt, o irmão havia destacado as qualidades pessoais da vítima ao "San Francisco Chronicle". "Meu irmão era uma pessoa muito benevolente e generosa, que ajudava praticamente qualquer um. Kurt jamais faria mal a ninguém, e ele estava sempre presente quando você precisava dele. Todos que o conheceram sabiam disso a seu respeito", disse.

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Histórico no esporte

Kurt Van Dyke tinha 66 anos, era natural de Santa Cruz, na Califórnia, e participou como pioneiro do auge do surfe no estado americano, onde ganhou o apelido de "King" entre os praticantes. Nos anos 1980, ele se estabeleceu em Puerto Viejo de Talamanca, na província de Limón, tornando-se proprietário do Hotel Puerto Viejo.

O esportista conquistou respeito da comunidade internacional ao domar a perigosa onda tubular de Salsa Brava, considerada a mais forte da Costa Rica, que quebra sobre bancada de coral vivo e rochas afiadas.

A relação com o mar envolvia outras gerações. Seu pai, Gene Van Dyke, foi pioneiro do surfe no norte da Califórnia, e sua mãe, Betty, abriu caminho para mulheres na modalidade nas décadas de 1950 e 1960. Com raízes no setor agrícola, a família também administra o Van Dyke Ranch, próximo a Gilroy, propriedade conhecida pela produção de damascos e cerejas vendidos em feiras locais.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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