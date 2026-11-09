Pôneis miniatura visitam casas de repouso nos Estados Unidos, e as reações dos idosos mostram por que esses encontros estão longe de ser uma visita qualquer

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Sarah Woodland, fundadora da Dinky Ponies, iniciou o projeto logo após a pandemia. Ela trabalhava cuidando da saúde e do manejo diário de cavalos quando passou a observar dois pôneis da raça Shetland Miniatura em um campo durante o trajeto matinal até o trabalho. Meses após procurar o proprietário, ela ganhou os dois animais.

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Pelo tamanho reduzido, os animais não realizavam tarefas pesadas. Sarah começou oferecendo aulas de manejo e sessões em estacionamentos de pubs e campos abertos. Com a chegada do outono e das chuvas, surgiu a necessidade de encontrar atividades em locais cobertos. Inspirada pela foto de um cavalo em um elevador, ela testou a reação de um pônei dentro da creche onde uma amiga trabalhava.

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Adaptações para visitas internas

Após o teste positivo na creche, Sarah ofereceu uma visita a um lar de idosos. Quatro anos depois, a iniciativa se transformou em ocupação integral e reúne sete pôneis que visitam asilos e crianças com necessidades especiais.

Como não existia modelo pronto para o projeto, Sarah organizou a rotina por tentativa e erro, estabelecendo critérios para as visitas:

calçados especiais evitam escorregões em pisos laminados sem deixar os bichos ridículos;

balas de hortelã funcionam como recompensa ao entrarem nos elevadores;

atendimentos duram no máximo uma hora para garantir o bem-estar dos animais.

A postura calma de Sarah durante o percurso mantém os pôneis tranquilos nos elevadores e corredores, já que os animais refletem o estado emocional da tutora. Ela também passou a aprender o modo adequado de dialogar com os idosos durante as passagens pelos quartos.

Nos lares visitados, os moradores reagem com risos e lágrimas. Sarah nota que o porte reduzido dá a impressão de serem potros jovens, embora todos os pôneis sejam idosos.

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Nas instituições para jovens com necessidades especiais ou creches, os filhos de Sarah participam guiando os animais. Para permitir conversas atentas com os residentes, os encontros priorizam grupos pequenos em vez de apresentações rápidas, com retornos agendados ao longo do ano.