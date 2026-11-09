Expectativa de safra recorde acende alerta no mercado de azeite na Espanha e leva a medida incomum que tira 188 mil toneladas de circulação temporariamente

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Produtores espanhóis de azeite de oliva receberam ordens diretas do Ministério da Agricultura para suspender a comercialização de parte da produção local. Conforme apuração divulgada pelo jornal "Financial Times", a partir de informações do canal "BFM Business", um decreto publicado em uma sexta-feira determinou que os olivicultores não comercializem "12% de sua produção anual" até o fim de setembro de 2027. O texto legal prevê que o cumprimento dessa exigência ocorra sem o pagamento de compensação financeira aos agricultores.

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O objetivo central da exigência ministerial consiste em conter a queda contínua das cotações em um período no qual a colheita do ano se anuncia como "excepcional". Segundo detalhou o veículo de imprensa britânico, o propósito é: "garantir a rentabilidade dos agricultores e proteger os interesses dos compradores de azeite de oliva". Considerada a primeira produtora mundial desse mercado, a Espanha calcula um crescimento de 23% na colheita desta temporada, alcançando um total de 1,6 milhão de toneladas recolhidas.

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Volume estocado e impacto nos preços

A estimativa divulgada pelo Ministério da Agricultura aponta que o total não comercializado pelos agricultores espanhóis alcançará 188 mil toneladas. Para operacionalizar a medida, as autoridades estabeleceram que os produtores estão autorizados a guardar esse volume não vendido dentro de suas próprias propriedades rurais ou em instalações especializadas de armazenamento.

A retenção busca responder a um movimento de baixa prolongada no preço do azeite, que já se estende por semanas sucessivas. De acordo com informações do governo regional citadas pelo "Financial Times", as cotações nos moinhos situados na Andaluzia apresentaram uma média de 2,93 euros por quilo na semana encerrada em 1º de novembro. Esse patamar representa uma redução próxima de 15% na comparação direta com os valores registrados no começo de setembro.

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Reações e avaliação do mercado

A postura adotada pelo poder público despertou ponderações e divergências no país europeu. A autoridade espanhola da concorrência avaliou a intervenção direta como "arriscada". Ao mesmo tempo, o setor oleícola manifestou preocupação diante do decreto e classificou a decisão governamental como uma resposta "muito simplista".