Cadeado de 400 anos encontrado em naufrágio guarda um código de quatro letras, e tomografia revela pistas que estavam escondidas em seu interior há séculos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Especialistas da Amgueddfa Cymru e da Universidade de Cardiff utilizaram tomografia computadorizada para abrir um cadeado de latão com segredo. O artefato pertence ao tesouro da embarcação Ann Francis, naufragada na costa galesa em 1583.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Quatro séculos após o naufrágio, os pesquisadores revelaram o código de quatro letras que manteve a peça travada por séculos. A combinação identificada foi ANCE.

Leia Mais

O navio Ann Francis enfrentou uma forte tempestade na noite de 28 de dezembro de 1583, quando retornava da Espanha. O vento desviou a embarcação da rota até o naufrágio na praia de Margam, perto de Port Talbot. A carga permaneceu oculta na areia até ser localizada por detectores de metais e adquirida pelo museu Amgueddfa Cymru.

Tomografia revelou mecanismo interno

Especialistas da Universidade de Cardiff examinaram a estrutura interna do objeto sem causar danos ao metal. As imagens tridimensionais detalhadas exibiram o alinhamento dos entalhes com as letras.

"A microtomografia nos permitiu olhar dentro do cadeado sem danificá-lo", declarou David Williams, pesquisador associado da Faculdade de Engenharia da Universidade de Cardiff. Ele explicou que a equipe aplica essa tecnologia no estudo de ossos e estruturas biológicas.

"Não é todo dia que você consegue resolver um mistério de 400 anos", afirmou Williams ao comemorar o sucesso da abertura.

Hipóteses sobre o conteúdo protegido

Os pesquisadores acreditam que o fecho protegia um pequeno baú com itens valiosos. A peça foi encontrada perto de moedas de prata espanholas e de dois pesos de moeda resgatados no sítio arqueológico. O compartimento também pode ter guardado registros ou tecidos que não resistiram ao tempo.

Alastair Willis, curador sênior da Amgueddfa Cymru, explicou que cadeados de combinação da era elisabetana são conhecidos na Grã-Bretanha, mas este exemplar se destaca pelo estado de conservação e pela ligação com um naufrágio datado.

O detectorista Peter Hughes encontrou a maioria dos itens do tesouro entre 1996 e 2017, após dragagens e tempestades removerem a areia da praia. Os anéis giratórios do segredo se moveram com facilidade mesmo após 400 anos enterrados.

Exposição no País de Gales

O cadeado está em exibição no National Waterfront Museum, em Swansea. A coleção inclui moedas de ouro raras do reinado de Fernando e Isabel da Espanha e um apito de contramestre resgatado dos destroços.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A exposição "Tides of Treasure" fica aberta ao público no museu de Swansea até setembro de 2027.