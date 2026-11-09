Ativista tem saída da prisão prevista para janeiro, mas uma acusação envolvendo forças estrangeiras muda seu destino: Justiça impõe mais 10 anos de prisão

Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

O Tribunal Superior de Hong Kong condenou Joshua Wong a dez anos de prisão nesta quinta-feira. O ativista de 30 anos admitiu a culpa por conspirar para cooperar com forças estrangeiras e solicitar sanções contra a China e o território semiautônomo. O veredito representa a segunda condenação imposta a ele com base na Lei de Segurança Nacional, criada por Pequim há seis anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O juiz William Tam considerou a infração de "natureza grave", patamar sujeito a penas entre dez anos de reclusão e prisão perpétua. A punição inicial de 13 anos foi reduzida para dez porque o réu assumiu a responsabilidade pelos atos. Diante da sala cheia, Tam declarou: "o castigo deve corresponder à gravidade do delito".

Leia Mais

Histórico prisional e extensão da pena

Wong permanece detido de modo ininterrupto desde o final de 2020. Ele cumpriu sentenças pelo cerco ao quartel-general da polícia em 2019, por manifestação contra a proibição do uso de máscaras, por participar da vigília de Tiananmen em 2020 e por divulgar dados de um agente policial.

Após essas etapas, permaneceu em custódia cautelar pelo caso dos 47, no qual recebeu pena de quatro anos e oito meses em 2024, prevista para terminar em janeiro de 2027. O magistrado determinou que os dois meses restantes desse cumprimento coincidam com a nova decisão, mantendo o ativista preso até próximo dos 40 anos.

Atuação com Nathan Law e reações

O processo analisou episódios registrados entre 1 de julho e 23 de novembro de 2020. Wong atuou ao lado de Nathan Law, exilado no Reino Unido, para pedir intervenções estrangeiras. A acusação apresentou elementos como:

compartilhamento de mensagens de Law em redes sociais;

campanha para que empresas estrangeiras de análise forense digital suspendessem fornecimentos à polícia de Hong Kong;

pedidos de sanções internacionais contra autoridades chinesas e locais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em sua defesa, Wong declarou que nunca defendeu a independência do território nem troca de regime na China, além de rejeitar o recebimento de verbas estrangeiras. A diretora regional adjunta para a Ásia da Anistia Internacional, Sarah Brooks, chamou a sentença de "outro sombrio lembrete" do uso da norma de segurança para punir a dissidência.