Assine
overlay
Início Internacional
INTERNACIONAL

Ativista tem saída da prisão prevista para janeiro, mas uma acusação envolvendo forças estrangeiras muda seu destino: Justiça impõe mais 10 anos de prisão

Líder pró-democracia enfrentará quase mais uma década preso em Hong Kong; veja os bastidores e os impactos do caso no cenário internacional

Publicidade
Carregando...
Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
09/11/2026 09:45

compartilhe

×
Ativista tem saída da prisão prevista para janeiro, mas uma acusação envolvendo forças estrangeiras muda seu destino: Justiça impõe mais 10 anos de prisão
Joshua Wong foi condenado a mais dez anos de prisão em Hong Kong sob a Lei de Segurança Nacional, somando penas por ativismo político crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Tribunal Superior de Hong Kong condenou Joshua Wong a dez anos de prisão nesta quinta-feira. O ativista de 30 anos admitiu a culpa por conspirar para cooperar com forças estrangeiras e solicitar sanções contra a China e o território semiautônomo. O veredito representa a segunda condenação imposta a ele com base na Lei de Segurança Nacional, criada por Pequim há seis anos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O juiz William Tam considerou a infração de "natureza grave", patamar sujeito a penas entre dez anos de reclusão e prisão perpétua. A punição inicial de 13 anos foi reduzida para dez porque o réu assumiu a responsabilidade pelos atos. Diante da sala cheia, Tam declarou: "o castigo deve corresponder à gravidade do delito".

Leia Mais

Histórico prisional e extensão da pena

Wong permanece detido de modo ininterrupto desde o final de 2020. Ele cumpriu sentenças pelo cerco ao quartel-general da polícia em 2019, por manifestação contra a proibição do uso de máscaras, por participar da vigília de Tiananmen em 2020 e por divulgar dados de um agente policial.

Após essas etapas, permaneceu em custódia cautelar pelo caso dos 47, no qual recebeu pena de quatro anos e oito meses em 2024, prevista para terminar em janeiro de 2027. O magistrado determinou que os dois meses restantes desse cumprimento coincidam com a nova decisão, mantendo o ativista preso até próximo dos 40 anos.

Atuação com Nathan Law e reações

O processo analisou episódios registrados entre 1 de julho e 23 de novembro de 2020. Wong atuou ao lado de Nathan Law, exilado no Reino Unido, para pedir intervenções estrangeiras. A acusação apresentou elementos como:

Em sua defesa, Wong declarou que nunca defendeu a independência do território nem troca de regime na China, além de rejeitar o recebimento de verbas estrangeiras. A diretora regional adjunta para a Ásia da Anistia Internacional, Sarah Brooks, chamou a sentença de "outro sombrio lembrete" do uso da norma de segurança para punir a dissidência.


Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay