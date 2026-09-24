Emirados suspendem até segunda ordem voos de companhias aéreas iranianas devido a sanções dos EUA

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (24), a suspensão, até novo aviso, de todos os voos das companhias aéreas iranianas para cumprir as sanções americanas contra o setor aeronáutico da República Islâmica.

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As autoridades emiradenses confirmaram que ordenaram "a suspensão de todos os voos operados por companhias aéreas iranianas de e para os Emirados Árabes Unidos, a partir de hoje (...) e até novo aviso".

A Autoridade Geral de Aviação Civil dos Emirados tomou a decisão devido às "sanções americanas impostas às companhias aéreas iranianas, que as impedem" de utilizar aeroportos em todo o mundo, segundo um comunicado publicado pela agência oficial emiradense WAM.

Os Estados Unidos impuseram neste mês sanções a todo o setor aeronáutico iraniano e prometeram agir com firmeza contra as empresas estrangeiras que prestassem assistência ao setor.

As companhias tinham até quarta-feira (23) para se adaptar às novas medidas, que incluem a proibição de fornecer combustível ou prestar serviços operacionais às aeronaves iranianas.

No dia da entrada em vigor das sanções, as principais companhias aéreas iranianas foram obrigadas a cancelar voos internacionais depois que os países vizinhos adotaram medidas de proibição.

Dubai era o destino mais importante do Oriente Médio para as companhias iranianas, com vários voos diários procedentes do Irã.

O Turcomenistão, país vizinho do Irã, também passou a integrar a lista de Estados que proíbem o pouso de aeronaves iranianas.

Apesar das sanções, algumas pequenas companhias aéreas iranianas continuam operando voos ao exterior, especialmente para a China, que se recusa a ceder às pressões americanas, e para a Armênia.

O Irã possui cerca de 30 companhias aéreas.

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