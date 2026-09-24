Taxas de hipotecas nos EUA ultrapassam 7%, o nível mais alto da presidência de Trump

As taxas de juros das hipotecas nos Estados Unidos estão acima dos 7%, segundo dados publicados por um gigante do setor, atingindo seu nível mais alto desde que Donald Trump retornou à presidência.

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A taxa das hipotecas de tipo fixo a 30 anos situava-se, em média, em 7,03% nesta quinta-feira (24), comparado aos 6,30% no mesmo período do ano passado.

Este é o nível médio mais alto desde 16 de janeiro de 2025, poucos dias antes de Trump retornar à Casa Branca, segundo dados da gigante hipotecária Freddie Mac.

Esta informação afeta a imagem dos republicanos antes das eleições legislativas de meio de mandato em novembro, nas quais o presidente pode perder o controle do Congresso.

A guerra no Oriente Médio, desencadeada pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no final de fevereiro, provocou uma alta vertiginosa nos preços dos combustíveis, já que Teerã retaliou bloqueando uma via navegável essencial para o transporte de energia.

Diante do aumento da inflação, o banco central americano (Fed) elevou este mês as taxas de juros pela primeira vez desde 2023, em uma tentativa de combater a alta dos preços, o que provocou um aumento nas taxas hipotecárias.

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