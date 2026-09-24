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Na ONU, 80 países pedem o restabelecimento da navegação no Golfo

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AFP
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Repórter
24/09/2026 14:20

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Uma coalizão de 80 nações pediu na ONU, nesta quinta-feira (24), a reabertura completa da navegação marítima no Golfo, interrompida por Teerã após os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã. 

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"Pedimos a restauração completa dos direitos e princípios de navegação sem demora", disse o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdulatif bin Rashid al-Zayani, em uma declaração conjunta à imprensa. 

O ministro estava acompanhado, durante a declaração, por dezenas de seus homólogos, assim como pela alta representante da União Europeia para Política Externa, Kaja Kallas. 

"Condenamos veementemente a decisão dos houthis de reacender o conflito no Iêmen, seus ataques contra a Arábia Saudita e seus ataques insensatos no Mar Vermelho", afirmou o ministro do Bahrein. Ele enfatizou que o avanço dos houthis pelo Estreito de Bab el-Mandeb apenas "aumentará os riscos para a navegação internacional". 

A Arábia Saudita afirmou nesta quinta-feira ter interceptado um ataque com mísseis lançado do Iêmen por houthis pró-iranianos, em meio à intensificação das hostilidades entre os dois lados.

O conflito se intensificou em setembro, quando combatentes antigovernamentais ocuparam a costa do Mar Vermelho no Iêmen e consolidaram seu controle sobre o estratégico Estreito de Bab el-Mandeb, que liga a Europa à Ásia através do Canal de Suez. 

Essa passagem é tão vital para o comércio global quanto o Estreito de Ormuz, do outro lado da Península Arábica, que está bloqueado pelo Irã desde o início da guerra no Oriente Médio.

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lb-gw/mjf/lbf/mel/dga/aa

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