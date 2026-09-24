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Ibrahima Konaté é cortado da seleção francesa por lesão

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AFP
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Repórter
24/09/2026 14:08

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O zagueiro Ibrahima Konaté, do Real Madrid, foi cortado da seleção francesa devido a uma "leve entorse no joelho direito", informaram os 'Bleus' nesta quinta-feira (24).

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Leny Yoro, do Manchester United, foi convocado para substituí-lo.

"Konaté sentiu uma dor no joelho durante o treino e passou por uma ressonância magnética ontem [quarta-feira]. Ele sofreu uma leve entorse no joelho direito", explicou a federação francesa em comunicado.

"Em acordo com a comissão técnica e após conversas cordiais entre o médico dos 'Bleus' e o do Real Madrid, o jogador volta a ficar à disposição de seu clube", acrescenta a nota.

O Real Madrid informou que o jogador tem "uma lesão no ligamento colateral do joelho direito" e não deu uma previsão de retorno, que segundo a imprensa espanhola deve acontecer no primeiro jogo após a data Fifa, contra o Villarreal, no dia 10 de outubro.

A França estreia na Liga das Nações da Uefa na sexta-feira contra a Turquia, em Istambul.

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lh/ig/mcd/pb/dr/cb

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