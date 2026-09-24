Russell domina treinos livres do GP do Azerbaijão de F1

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, fez o melhor tempo da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, realizada nesta quinta-feira (24), no circuito de rua de Baku.

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Horas antes, Russell já havia sido o mais rápido na primeira sessão. Ele dominou a segunda atividade à frente de seu companheiro de equipe, o italiano Kimi Antonelli, líder do Mundial, por 552 milésimos de segundo.

O britânico da Mercedes também superou o tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), terceiro colocado, por 827 milésimos.

Antonelli, de 20 anos, chega para o fim de semana no Azerbaijão com uma enorme vantagem na classificação geral, já que conta com uma margem de 81 pontos sobre Russell, vice-líder do campeonato de pilotos e seu principal perseguidor.

As duas Ferrari, do monegasco Charles Leclerc e o do britânico Lewis Hamilton, ficaram em quarto e quinto, mas mais de um segundo atrás de Russell.

O britânico Lando Norris, atual campeão mundial, foi o sexto colocado, enquanto seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, terminou em oitavo.

Os três pilotos franceses do grid completaram o Top 10, com Pierre Gasly (Alpine), Isack Hadjar (Red Bull) e Esteban Ocon (Haas) registrando o sétimo, o nono e o décimo tempos.

Hadjar retorna em Baku após perder três corridas devido a uma lesão no punho esquerdo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) terminou na 14ª colocação, à frente de seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg (15º).

A sessão foi marcada por um acidente do britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls), que bateu em um muro.

Uma bandeira vermelha foi então acionada, interrompendo a sessão por cerca de dez minutos, enquanto pedaços do carro de Lindblad que haviam se soltado eram retirados da pista.

Os 22 pilotos terão uma terceira e última sessão de treinos livres na sexta-feira, quando poderão finalizar os ajustes horas antes da classificação que definirá o grid de largada da corrida, que neste fim de semana será disputada no sábado.

- Resultados da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1:

George Russell (GBR/Mercedes) 1:43.347 (24 voltas)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:43.899 (16)

Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:44.174 (23)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:44.473 (24)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:44.665 (23)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:44.831 (22)

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) 1:44.843 (23)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:44.857 (22)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:44.868 (21)

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:45.290 (25)

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) 1:45.479 (23)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:45.681 (25)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac-Ferrari) 1:45.760 (23)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:45.794 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:45.854 (20)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:46.123 (24)

Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:46.221 (22)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls-Red Bull) 1:46.391 (4)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) 1:46.737 (26)

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:46.801 (10)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) 1:47.403 (24)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:47.889 (9

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