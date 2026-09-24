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Cidade turística da Colômbia reabre lojas após onda de violência do tráfico

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AFP
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Repórter
24/09/2026 13:44

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As lojas da cidade turística de Santa Marta, no Caribe colombiano, começaram a reabrir após uma onda de ataques com tiroteios e queima de veículos desatada por uma quadrilha de narcotraficantes.

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Após dias com as ruas desertas, grandes lojas e o mercado municipal reabriram as portas na cidade, ainda militarizada por ordem do presidente Abelardo de la Espriella. 

A violência eclodiu na última terça-feira, após a morte de um líder das Autodefesas Conquistadoras de Sierra Nevada (ACSN), grupo armado com origens paramilitares que vive da extorsão e do tráfico de cocaína.

"Confiem na força pública, temos o Exército e a polícia aqui no coração de Santa Marta", disse no mercado municipal María Margarita Guerra, governadora regional, à Caracol Radio. 

O governo direitista deslocou 1.100 policiais e militares para enfrentar o narcotráfico.

No entanto, vários moradores disseram à AFP que os pequenos comércios de bairro seguem fechados e que ainda há medo.

As ACSN se financiam com o narcotráfico e as extorsões e é habitual que exijam pagamentos de comerciantes da região. 

Santa Marta recebe centenas de milhares de visitantes anualmente.

O aeroporto da cidade e as atrações turísticas como o Parque Nacional Natural Tayrona, declarado pela Unesco como Reserva da Biosfera, funcionaram normalmente durante estes dias.

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als/dga/mvv/aa

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