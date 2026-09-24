Centenas de manifestantes pedem retorno de opositora Machado à Venezuela

Centenas de manifestantes pediram nas ruas de Caracas, nesta quinta-feira (24), o retorno à Venezuela da líder opositora e Nobel da Paz María Corina Machado, que está no exílio.

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O retorno da líder da oposição, vinda de seu exílio no Panamá, foi novamente impedido na terça-feira, confirmaram à AFP fontes de seu partido político, Vente Venezuela, sem identificar os responsáveis.

Sua tentativa mais recente de voltar ao país ocorreu no mesmo dia em que a presidente interina, Delcy Rodríguez, se reuniu com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York.

Durante a manifestação, os participantes mostraram cartazes e uma enorme bandeira da Venezuela. "A Venezuela espera por você em breve", lia-se em alguns cartazes.

Uma combinação de falhas mecânicas, cancelamentos de última hora e restrições do espaço aéreo tem impedido o retorno de Machado, segundo reportagens do jornal espanhol ABC e do canal colombiano NTN24.

Machado saiu da clandestinidade em dezembro, quando viajou para receber o Prêmio Nobel da Paz na Noruega. Após uma breve estadia nos Estados Unidos, estabeleceu-se na Cidade do Panamá.

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