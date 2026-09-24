Rutte afirma que Otan está 'preparada' para ataques híbridos russos

A Otan está "preparada" para ataques cibernéticos russos e outras formas de guerra híbrida, afirmou nesta quinta-feira (24) o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, que também pediu a seus membros que aumentem o apoio à Ucrânia.

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"A Rússia está intensificando cada vez mais suas ações no âmbito cibernético, entre outros, mas... a Otan está preparada para isso", declarou Rutte em um ato em memória aos atentados do 11 de setembro de 2001.

"Contamos com todas estas opções de resposta... no que diz respeito às ameaças híbridas, para nos assegurar de que continuamos fortes", acrescentou.

O chefe da aliança militar instou os países a fornecerem "mais apoio à Ucrânia" se "realmente quiserem enviar um sinal aos russos diante de cada incidente híbrido, de cada ataque híbrido".

Os países europeus permanecem em alerta máximo pelo temor de que Moscou leve seus ataques a países aliados de Kiev, depois de mais de quatro anos de conflito entre Rússia e Ucrânia.

As declarações de Rutte foram feitas depois de o Serviço de Inteligência de Defesa dinamarquês afirmar, nesta quinta-feira, que a Rússia realizará mais ataques híbridos, advertindo que, embora seja "muito improvável", uma invasão por parte de Moscou ainda é possível.

A Polônia, membro da Otan que faz fronteira com a Rússia e a Ucrânia, acusou o governo russo de "sabotagem" em várias ocasiões desde a invasão em grande escala da Ucrânia em 2022.

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