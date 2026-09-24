Petroleiros apreendidos pelos EUA, com petróleo iraniano, cruzam o Atlântico

Três petroleiros ligados ao Irã, apreendidos pelos Estados Unidos e transportando quase 6 milhões de barris de petróleo iraniano, estavam no oceano Atlântico nesta quinta-feira (24), dois deles na costa norte do Brasil, de acordo com dados de rastreamento marítimo.

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As embarcações não tinham destino declarado, mas o site de rastreamento de navios TankerTrackers informou na quarta-feira que elas se dirigiam para os Estados Unidos.

"Quase 6 milhões de barris (avaliados em cerca de US$ 600 milhões, R$ 3 bilhões) de petróleo bruto iraniano apreendido estão cruzando silenciosamente o oceano Atlântico em direção aos Estados Unidos", afirmou a publicação.

As três embarcações estão sob sanções dos EUA como parte de programas destinados a limitar as exportações de petróleo do Irã. Elas foram apreendidas depois que os Estados Unidos iniciaram um bloqueio aos portos iranianos em retaliação ao fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã.

Dois dos petroleiros, o Majestic X e o Tifani, apreendidos em abril, estão atualmente na costa norte do Brasil, de acordo com a plataforma de monitoramento Kpler.

O terceiro petroleiro, o Lenore, entrou no oceano Atlântico na terça-feira, pelo Cabo da Boa Esperança, segundo seu rastreador GPS mostrado pela Kpler.

Essa embarcação foi apreendida pelos Estados Unidos no início de junho, no oceano Índico.

O Pentágono descreveu a apreensão desses navios como um esforço para "desmantelar redes ilícitas e interceptar embarcações sancionadas que fornecem apoio material ao Irã", em publicações feitas no X.

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